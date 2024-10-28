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▲台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。饗賓集團總經理陳毅航特地前來探班。（圖／南市府提供）

為協助台南白河的蓮心園庇護農藝工場，目前有12位身心障礙朋友在農藝工場內自力更生，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。市長黃偉哲表示，庇護工場的產品都有庇護員工的參與及努力，希望社會各界能夠認識他們，看到他們的價值與潛能，庇護員工並不僅僅是在接受幫助，更是在用自己的方式貢獻社會。饗賓集團總經理陳毅航特地前來探班，讓他非常感動，陳毅航說，透過這次的合作及互動交流，除了增進同仁更了解庇護農藝工場，更重要的是實踐企業社會責任，透過饗賓能量，推廣蓮心園庇護農藝工場的農產品。除了這次影音數位行銷外，饗賓還會額外捐贈饗饗、旭集以及果然匯的餐券，作為蓮心園的捐款禮，請喜愛饗賓的民眾能踴躍捐款。蓮心園庇護農藝工場，目前有12位身心障礙朋友在技輔員輔導下，種植蔬菜、瓜果等全生態無毒農產品，為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。菁菁與翔翔平日在農場負責除草、澆水、種植、鬆土、採收，第一次參與影片錄影非常興奮，在農場工作已兩年的菁菁說，自己將來希望能當導覽員，很開心能夠藉由這次機會展現自己的「介紹功力」。被孩子們稱為「曹爸爸」的庇護農藝工場場長曹代明表示，一聽到這個錄影機會，孩子們積極爭取，反覆練習，都希望能把握機會，透過影片宣傳自己親手栽種的無毒有機蔬菜。曹代明也說，很謝謝饗賓讓孩子們的努力被社會大眾看見，更重要的是孩子們經過學習，也能擁有技術，執行一些日常工作。台南市長黃偉哲表示，非常感謝饗賓能透過這種模式，讓外界能看到庇護工場的產品及庇護員工的努力成果，讓社會各界能夠認識他們，看到他們的價值與潛能，庇護員工並不僅僅是在接受幫助，更是在用自己的方式貢獻社會。臺南市政府依據勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」，依轄區產業發展及身心障礙者庇護性就業需求，於102年輔導蓮心園成立庇護農藝工場，主要提供庇護性就業機會並保障庇護性就業者之勞動權益，提升庇護性就業者工作能力後，進而轉銜至一般職場就業。另一方面輔導庇護工場建立健全財務制度及擴展行銷通路，以提升營運之經濟效益，達到永續經營之目的。台南市府表示，庇護工場的發展著實不易，這次藉由企業社會力量，拋磚引玉宣傳蓮心園庇護農藝工場生產的農作物，進而刺激大眾訂購，以便庇護農藝工場能永續經營下去。