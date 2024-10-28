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隨著時間接近美國總統大選，外資對亞股持續保守以對，保德信投資指出，上週僅有台股一枝獨秀，獲得8.69億美元資金挹注，其他亞股全數失血，其中印度遭資金淨流出3.5億美元最甚，東協市場則以印尼遭賣超2.31億美元最高。在整體投資氛圍觀望影響下，亞股上週表現也普遍收跌，除了陸股力守週線收紅0.79%，其他市場全數收黑。回顧今年來外資對亞股的動向，保德信表示，受惠於AI浪潮持續發展，與美股與全球景氣高度連動的台韓雙雄，持續為亞股中最受外資關注的市場，台股年迄今吸金近115億美元，位居亞股之冠，而南韓市場同期獲得超過80億美元資金挹注，為資金淨流入亞軍，東協與南亞市場則以印尼資金淨流入近27億美元最受青睞，其次為印度股市的15.84億美元。保德信分析，今年來亞股表現，以台股大漲逾三成位居第一，其次為9月底以來大漲的陸股15.31%名列第二，而東協市場中，菲律賓、馬來西亞、越南等三市累積漲幅皆逾10%，表現不俗，反觀韓國股市雖然持續獲得外資買盤，然年迄今股市不漲反跌2.71%，也成為唯一收黑的亞洲股市。上週特斯拉財報帶來驚喜後，本週美股將有更多重量級財報將公布，科技七巨頭中的Alphabet、Meta、微軟、蘋果和亞馬遜將輪番上陣，同時非農數據即將公布，對於AI的展望或是降息的看法將高度受到市場檢視。PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國大選目前最新民調顯示，川普引領共和黨大獲全勝的機率最高，由於川普的政見之一是增加關稅，包括對進口物品課徵10%的關稅、對中國加徵高達60%的關稅，加上其驅逐非法移民的政見都將對經濟造成衝擊和物價上漲，且無論哪位候選人當選，財政赤字的議題也將持續影響經濟的表現。彭子芸認為，美國選情會短期干擾股市表現，但是後續能否推動上漲動能仍取決於經濟因素，目前市場對於美國經濟「軟著陸」看法不變，加上明年企業獲利仍有機會維持雙位數成長動能，因此對美股後市仍不看淡。