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台北市衛生局今（28）日公布53件中藥材抽驗結果，其中1件台灣蒲公英檢驗出含兔兒菜成分，經移送轄管衛生局後，依法開罰3萬元。北市衛生局表示，本次從中藥販賣業藥商、中醫醫療機構等抽驗市售中藥材53件，產品標示檢查皆符合規定，但有1件品質檢驗結果不符規定，為中山區新昭安蔘藥行的台灣蒲公英，經過衛生部食藥署檢出含有兔兒菜成分，不符規定，已請來源廠商所轄衛生主管機關雲林縣衛生局依法核處。北市衛生局表示，市售中藥材來源不一，以及習用名稱差異，使得中藥材有同名異物或是同物異名的現象，甚至有混淆誤用的情形。基於用藥安全考量，藥材選用必須藉由中藥材的外觀與顯微鏡鑑別，只要有摻雜異物情況，屬於藥事法所稱「劣藥」，可依照藥事法第21條第3項第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處以10萬元以上、5000萬元以下罰鍰。販賣、供應或調劑者，可依照同法處以3萬元以上、2000萬元以下罰鍰。此外，北市衛生局也針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業、賣場等市售通路生鮮禽畜肉品（含蛋）、抽驗，抽驗132件生鮮禽畜肉品；本季專案抽驗也針對公共運輸場站及其周邊供應餐食衛生安全及品質，抽驗18件產品，包含即食食品8件、自製飲品5件、半成品4件及粄條1件，檢驗結果全數符合規定。