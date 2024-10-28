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▲《愛殺》是林青霞從文藝片玉女轉型的爭議之作，今日卻已被視為經典。（圖／摘自hlkmdb）

▲金馬影后謝盈萱是第61屆金馬獎決選評審之一，可以投下決定得獎者的一票。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲九把刀也是第61屆金馬獎決選評審之一。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎將於11月23日（週六）舉行頒獎典禮，執委會宣布本屆評審團主席由香港知名導演譚家明擔任，而參與得獎名單討論的決審評審中，也有《誰先愛上他的》金馬影后謝盈萱、曾以《那些年，我們一起追的女孩》入圍最佳新導演的九把刀，以及去年的最佳導演得主《老狐狸》蕭雅全等。譚家明曾以《愛殺》入圍金馬獎最佳導演，也曾以《阿飛正傳》、《東邪西毒》兩度獲金馬獎最佳剪輯，得到金馬獎最佳劇情片的《父子》也是由他執導。在他領軍之下會開出什麼樣的得獎名單？令人格外期待。譚家明是「香港新浪潮」最具代表性的導演之一，《愛殺》讓林青霞從文藝片玉女轉型為性感、成熟的女性，當年推出時曾引起爭議。《烈火青春》張國榮、湯鎮業、葉童與夏文汐的大膽演出和前衛的情節，差點在香港被禁演。而他受邀來台灣拍攝《雪在燒》，又將還是新人的葉全真捧為國片搶手小旦。他執導的《最後勝利》，被視為和那時擔任編劇的王家衛完美交棒，此後王家衛編而優則導，他則替王家衛的一些影片擔任剪輯，執導的影片反而少了，但外界還是常將他視為王家衛的師父之一。對於金馬獎，譚家明認為一直以來表揚優秀的華語電影不遺餘力，對於電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵，成績有目睹。他很希望本屆入圍的電影能讓他大開眼界，也很期待與各位評審的會面與交流。本屆金馬獎報名數量創下新高，將通過複選的影片再從中選出入圍名單的11位評審，包括謝盈萱（演員，金馬獎最佳女主角）、九把刀（編導、監製，金馬獎最佳新導演入圍、台北電影獎最佳導演）、林君陽（導演、攝影，金鐘獎戲劇節目導演獎、台北電影獎最佳導演）、袁建滔（香港動畫編導，金馬獎最佳動畫片）、連奕琦（編導，金鐘獎戲劇節目導演獎入圍）、陳大璞（導演、攝影，台北電影獎最佳攝影）、黃美清（美術指導，金馬獎最佳美術設計）、黃衍仁（音樂人、演員，金馬獎最佳原創電影音樂）、蘇文泰（剪輯，金馬獎最佳剪輯入圍），以及從初選階段就加入的賀照緹、張煒珍。最後的決選會議將由譚家明主持，除了選出入圍名單的11位評審，還會加入許芳宜（舞蹈家，國家文藝獎、金馬獎最佳動作設計）、李欣芸（音樂人，金馬獎最佳原創電影音樂）、陳芯宜（編導，威尼斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎、金馬獎最佳原著劇本入圍）、蕭雅全（編導，金馬獎最佳導演）、羅志良（香港編導，金馬獎最佳導演入圍、香港電影金像獎傑出青年導演獎）等共17位評審，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。所有入圍影片皆會在11月7日展開的金馬影展放映。第61屆金馬獎頒獎典禮於11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。