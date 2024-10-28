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▲《酒醉羅曼史》由金世正、李鍾元（左）擔綱男女主角，因為「酒」結緣。（圖／ENA IG）

韓劇《酒醉羅曼史》由金世正、李鍾元、申度賢、白成哲共演，將於11月4日開播。這部作品由《社內相親》的導演朴繕虎與新人編劇李正信合作打造，也是金世正跟朴繕虎二度合作的電視劇，男女主角的高甜劇情引發期待。《酒醉羅曼史》劇情講述認為隱藏感情是理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王蔡蓉珠（金世正 飾），和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆尹敏柱（李鍾元 飾）之間讓人心動的浪漫故事。金世正劇中飾演憑藉一股熱情而平步青雲，成為酒類公司的傳奇業務王「蔡蓉珠」。她說話直接，擁有特種部隊般的堅強體力和堅定意志，為了守護負責的業務據點，努力奮戰6年後，卻突然出現比她自己更了解她內心的男人，蔡蓉珠生活因此發生變化。這次與金世正搭檔譜感情線的男主角為李鍾元，他飾演能夠動搖酒類行業的啤酒廠代表兼釀酒師「尹敏柱」，性格敏感、細膩，有強烈的同理心，但他為了不被過多的情感影響而養成「切斷周邊關係」的習慣，並躲到鄉下釀造啤酒、專注自我生活，直到遇見「蔡蓉珠」，使得他時常分心，打破原則亂了步調。這部作品是由《社內相親》的導演朴繕虎與新人編劇李正信合作打造，也是金世正與朴繕虎繼《社內相親》之後的二度合作，由於《社內相親》的浪漫愛情故事深受大眾喜愛，觀眾看到朴繕虎、金世正再度搭檔，十分期待《酒醉羅曼史》是否會帶來新一波的甜蜜故事。