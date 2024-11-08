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▲「D-ONE第一大天地」，集結酒店、商辦、國際會議中心，以及影城與購物中心，預計將在115年開幕。（圖／品牌提供）

▲總太建設商辦新案「總太V1」，掌握了三鐵共構優勢。（圖／品牌提供）

疫後經濟復甦，各縣市區域發展快速，尤其又以台中近年來極具發展潛力，台中擁有國際化三大指標，其中像是台中國際機場，量能擴增，夏季航班年增81%，是全台之冠，將為未來經濟注能，還有興建中的水湳國際會展中心，未來可展出攤位達5000攤，規模也將穩站全台第一。另外，還有台中話題性與關注度極高的高鐵娛樂購物城，斥資260億元打造「D-ONE第一大天地」，集結酒店、商辦、國際會議中心，以及影城與購物中心，預計將在115年開幕，屆時會成為全台最大的百貨購物中心，也會為此挹注至少1萬8000個就業機會。端看三鐵共構的旅運量，未來高鐵娛樂購物城進駐後，人流上看5000萬，不只購物商場，還有五星酒店、百老匯等級影城等，以及萬坪的綠地及空中花園，將打造絕無僅有的台中不夜城。三大經濟發展指標，鞏固台中發展實力，其中烏日區因為緊鄰都會核心，還挾帶著三鐵共構的交通區位優勢，以及眾所期待的高鐵娛樂城，看準區域發展快速，總太建設也即將推出台中高鐵商辦新案「總太V1」。不僅如此，國發會也籌設AI生態園區，預計經濟產值將會在兩年內突破1兆元，台中市府更是試圖打造軟硬體一條龍產業鏈，積極爭取像是輝達等大廠，來台中設研發中心，加上七期土地利用飽和，而擁有三鐵共構優勢的台中高鐵特區，未來商辦需求可期，有望成為下一個國際A辦聚落，就連國泰集團也在此插旗。「總太V1」掌握了三鐵共構優勢，鞏固經濟效應，讓企業接軌國際化，加上全台最大百貨加乘效應，未來商務、購物錢潮，伴隨著交通人潮，全方位利多產生共伴效應。再加上接軌國際的永續概念，總太建設以ESG永續智能級商辦提前布局，符合未來各大企業需求及思維。