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李國鼎科技發展基金會去（2023）年舉行首屆李國鼎獎頒獎典禮，由台積電創辦人張忠謀獲此殊榮，今（28）日舉第二屆李國鼎獎頒獎典禮登場，由台達集團創辦人鄭崇華，以及聯華神通集團董事長苗豐強共同獲獎。第二屆李國鼎獎頒獎典禮今登場，現場嘉賓雲集，前副總統蕭萬長、總統府資政沈榮津、總統府副秘書長何志偉、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人施振榮等皆親臨盛會，共同慶賀台達集團創辦人鄭崇華先生及聯華神通集團董事長苗豐強先生雙雙獲獎。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政是學物理出身，他擁有科學家追根究底的精神，以及面對新知識的開放心胸。李資政從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖。思其人、憶其事、感其恩、懷其德，李國鼎基金會致力於發揚李資政的精神，除了舉辦各種議題的論壇和演講，也希望透過「李國鼎獎」的設立，能夠發揚台灣科技產業的榮景，促進經濟成長。他接續指出，李國鼎以其真知灼見協助台灣從困頓中崛起，並以高瞻遠矚為台灣這個小島締造立足全球的堅實基礎，而兩位得獎人鄭崇華與苗豐強，正是在這樣的創業環境中，開創企業，與台灣經濟共同成長。其中，鄭崇華曾任李國鼎科技基金會第八、九屆董事長，致力於傳揚國鼎先生精神不遺餘力。他表示，今日台灣之所以有此經濟成就，歸功於早年如尹仲容、陶聲洋、李國鼎、孫運璿等兩代人無我無私、愛國愛民的官員。他們規劃與執行的政策，帶來優異的創業環境與投資機會，台灣工業才能向前邁進，許多企業得以隨之成長與茁壯。他提到自己投身工業界六十多年，至今仍深深感佩到李國鼎的遠見，「這也讓我在創業與經營的路上，時常反思自己的使命與責任。」苗豐強也同樣發表獲獎感言，他指出，很幸運從最早期就能參與堅持至今，透過垂直與水平整合，推動台灣資通訊生態系的建立，能夠有所貢獻，感恩一路來的貴人相助，李國鼎如同恩師對其影響很大。他感性表示，後天是神通50週年，這個獎項彷彿再次收到李國鼎的鼓勵，彌足珍貴。