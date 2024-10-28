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距離美國總統大選只剩9天，各界對於美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）若勝選可能帶來的影響有諸多關注，但也有不少人擔心他敗選時的反應，特別是從過去幾次川普「不認敗」的經歷來看，也不禁憂心其不承認敗選的態度，可能引發2021年國會大廈暴動事件重演。《法新社》報導指出，川普自2016年愛荷華州初選起，便從未接受過任何選舉挫敗的合法性，這種心態延續至2020年總統大選及本屆選戰，尤其今年大選在現任總統拜登宣布退出，改由民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選後，雙方選情拉鋸膠著，使得民調顯示雙方難分高下。紐約州賓安頓大學（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）對此就稱，「若川普落選，他必然會聲稱有舞弊行為，甚至試圖扭轉選舉結果，並拒絕參加賀錦麗的就職典禮」，尼曼形容川普是「輸不起且不願承認失敗」的候選人。回顧過去，川普面臨過多項法律指控，包括封口費案、涉嫌干預2020年大選，甚至多次遭彈劾，但他始終否認挫敗。2020年敗選後，川普和盟友廣泛散布選舉舞弊的言論，並引發支持者在2021年1月6日闖入國會暴動，造成警民傷亡，震驚美國社會。近期川普在密西根州的造勢活動中公開表示，「若我落選，很可能是他們（民主黨）作弊」，這番言論也讓美國多方擔心川普一旦敗選，或會再度質疑選舉結果並煽動支持者抗議。據美媒報導，川普的團隊已考慮若選舉結果出現延遲，將提出訴訟。至於在首投族方面，選民也普遍關注選舉結果的接受度，賓州選民科本施泰納（Sophia Koppensteiner）穿著印有「民主」字樣的T恤參加賀錦麗造勢活動，表達對誠信選舉的重要性。她強調，「無論誰勝誰負，都應該尊重選民的決定」；面對川普的爭議性行為，支持民主的選民如史密森（Lilia Saxena Smithson）也擔心政權和平移交的可能性。川普面對媒體多次詢問是否會承認敗選，始終未正面回應，距離這場大選僅剩短短不到兩週，川普的一言一行不僅影響選情，也引發對民主制度未來的擔憂。