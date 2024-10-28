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▲台灣虎航新航線「高雄-富國島」啟航，立委許智傑參與首航，親自到越南推動城市觀光。（圖／記者陳美嘉翻攝）

台灣虎航新航線「高雄-富國島」今（28）日上午啟航，首航班機滿班，有180人搶頭香，初期每週營運三班，規劃每週一、三、五，早去早回。立委許智傑今天也參與首航，親自到越南推動城市觀光。除了今天高雄直飛富國島的航線，許智傑指出，十月起高雄會開闢的十條航線，包含日本岡山、日本札幌、日本沖繩、南韓金浦、南韓釜山、泰國曼谷、泰國清邁、馬來西亞沙巴、越南富國島、馬祖南竿。明年起預計還有日本熊本、仙台等新航線或新航空加入。許智傑特別提到此航線能成行，要感謝京城旅行社董事長沈本立及台灣虎航董事長陳漢銘看好高雄市場，未來政府會持續與產業界合作，積極推動觀光交流，引進高雄觀光產業的活水，吸引更多觀光客來高雄旅遊。許智傑表示，此趟越南富國島行得來不易，推動過程有相當多需要克服的關卡，包含延遲交機、地勤量能不足等；幸好有業者積極協助，才能推動成功這條國人期待許久的航線。加上這幾年越南積極推動觀光市場，富國島提供台灣入境免簽，兩地交流更加頻繁，台灣也成為越南外國旅客的前三名。富國島靠著自然風景、水上設施、特色美食、豐富生態吸引大批觀光客，未來我方也希望能推動越南、印尼等國來台試辦免簽，吸引更多東南亞旅客，也能來台灣觀光。許智傑指出，未來高雄機場施工轉型，加上亞太的航線、航點、航班越來越齊全，高雄機場將成為台灣第二大門戶，能分散到桃園機場爆滿的現況。高雄機場會是南台灣民眾出國旅遊的最佳選擇，也會是來台旅客的國門新選擇。