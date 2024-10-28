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民眾黨昨（27）日舉辦「賴政府搞什麼鬼」集會活動，聲援涉京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，主辦單位宣稱現場有6000人到場支持。對此，網紅四叉貓今（28）日表示，有人說現場有6千人，「可能是因為萬聖節，他們可能有看到一些看不到的東西」；館長陳之漢上台後直播流量爆衝，也讓四叉貓直呼神奇。四叉貓表示，自己因為同志遊行腳鐵腿所以沒到「賴政府搞什麼鬼」集會現場，但早上還是看了現場直播，大概算了一下現場的椅子，分成5區塊，每個區塊大概200到300張椅子，所以總共大約是1千多張椅子，活動到尾聲時，前面2、3區有坐滿，後面零零散散，「如果喊1500人，我覺得也是可以接受」，但預估現場頂多就1千多人。四叉貓指出，據說有人喊到6千人，不知道怎麼算到6千，「可能因為萬聖節，他們可能有看到一些看不到的東西」，但若是以科學、理性、務實的角度來看，大概就是1千多到1500之間。四叉貓狠酸，民眾黨算人數就是不太一樣，除了現場人數以外，還會加上直播的人數，昨天網紅館長陳之漢上台前，直播人數只有幾千人，但館長一上台，瞬間就會報到幾萬人，「我是有看到截圖兩三萬，據說官方有宣稱到五萬多人」館長上台後人數會爆衝，不知道是什麼原因，「因為沒證據說他們就是買流量灌的啦，我們不可以這樣講」，就覺得很神奇。四叉貓表示，依照民眾黨的算法，是現場5千人加上網路5萬多人，還是5萬多人，這應該是他們的計算方式。