我是廣告 請繼續往下閱讀

今年5月間，新北市板橋第二體育場，有名男子時常出沒閒晃，卻伺機誘拐孩童到暗處拍攝不雅照，家長發現後報警處理，警方也在該男子手機裡，查獲許多私密照。本月25日，男子案件開庭審理，新北市議員戴瑋姍接獲家長投訴，表示還見到該男子在運動中心出沒，戴瑋姍於質詢時指出，直到向轄區反應之後，警方才開始加強巡邏，懷疑警方處理不積極。對此，警方表示已增設2處巡邏箱，也持續加強巡邏密度。議員戴瑋姍指出，今年5月間該男子被逮捕，新北地檢署在10月25日開庭，期間有5個月時間，男子依舊出沒運動場，讓家長嚇得投訴。戴議員表示，男子手機裡查獲許多私密照，應該不只一名受害人，且在司法調查期間，證據照片都不知道被刪光多少，希望在檢方起訴及法院裁決的空窗期間，能有更積極的行政手段來保護孩童。對此，轄區板橋分局回應，表示案件已在8月15日移送新北地檢署偵辦，全案配合檢察官指揮偵辦，而獲悉犯嫌出沒板橋第二體育場，第一時間也立即強化周邊巡邏密度，設置2處巡邏箱，若男子有再犯之虞，將檢具相關事證，報請地檢署發動強制作為，以預防再犯。