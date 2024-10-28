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▲舞台劇《莎姆雷特》今年12月將在台灣北中南展開巡迴演出，唐從聖（右）今日也與演員蕭東意（左）一同接受採訪。（圖／寬宏藝術提供）

▲楊繡惠（左）與徐乃麟（右）日前因「罵賤」一事鬧得娛樂圈沸沸揚揚。不過近來兩人已和解，還一起捧著製作單位獻上的「萬劍穿心」蛋糕，拿之前的風波自嘲。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲唐從聖（右）在今日大方談及多年前遭到徐乃麟（左）痛罵一事，表示事件已經過去許久，後來也曾和一起代言，似乎早已看淡多年前的往事。（圖／記者侯家瑜攝）

資深藝人唐從聖在今年12月起，即將展開舞台劇《莎姆雷特》的巡迴舞台劇，作為主演的他今（28）日也與合作演員蕭東意一同接受採訪。唐從聖在娛樂圈中人緣良好，無論是前後輩都相處融洽，在本日採訪時他也被問到對於近日楊繡惠、徐乃麟「罵賤風波」的看法，與兩位當事人私交要好的唐從聖則委婉吐露真實心聲，同時還談及過往遭到徐乃麟「痛罵」一事。徐乃麟日前在綜藝節目《天才衝衝衝》的錄製中，與女星楊繡惠爆發衝突，楊繡惠事後在臉書中崩潰大哭，指控對方在節目中罵自己：「妳最賤」，雖然目前雙方已和解，但當時兩人差點徹底撕破臉，讓娛樂圈中不少藝人、網紅都出面緩頰，緩和劍拔弩張的氛圍。而與徐乃麟、楊繡惠交情頗深的唐從聖，在當時事件爆發後，也曾在楊繡惠的貼文下安慰她：「孝順又敬業的繡惠姐，身為女人辛苦了！加油」。今日受訪時，唐從聖也吐露心聲，表示徐乃麟、楊繡惠雙方都是自己的前輩，沒有什麼好吵的，態度十分中立。他也繼續補充：「楊繡惠自己心情要過得去，我想她也是個抒發，都正常啦。」坦言每個人介意的點不同，楊繡惠也許她對「賤」這個字有點敏感，但如何發洩自己的不滿也是她個人的選擇，最終能happy ending和平收場才是最好的。事實上，唐從聖多年前也曾遭到徐乃麟「痛罵」過，當時在節目中他對徐乃麟說了一句：「輸不起」，而遭到對方飆罵，最終時隔5年雙方才破冰，稱當年只是節目效果。楊秀惠事件發生後，不少粉絲也聯想到多年前的這件事，狂cue唐從聖，而他也在今日大方談及此事，表示事件已經過去許久，後來也曾和徐乃麟一起代言，似乎早已看淡多年前的往事。