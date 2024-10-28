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▲改編自真實歷史故事的《哈爾濱》，由玄彬飾演重要角色「安重根」。（圖／Naver《哈爾濱》劇照）

▲▼玄彬、李棟旭9月時曾到多倫多國際影展宣傳《哈爾濱》。（圖／達志影像）

▲▼玄彬在《哈爾濱》的造型，網友歪樓大讚他是「最帥流浪漢」。（圖／CJ ENM Movie YouTube、Naver《哈爾濱》劇照）

南韓歷史片《哈爾濱》釋出以「10月26日」為題的新影片，片中核心人物安重根由玄彬飾演，而安重根過往的愛國義舉，連孫中山都大力稱讚。除了嚴肅的劇情，網友也歪樓對玄彬其造型議論紛紛，封他是「最帥的流浪漢」，顏值好評如潮。《哈爾濱》由玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭共演，鄭雨盛特別演出，故事改編自真實歷史中，獨立運動家安重根的故事，講述1909年，為了一個目標而前往哈爾濱的人們與追捕他們的人之間，驚險刺激與充滿猜忌的故事。該片在9月的「第49屆多倫多國際影展（TIFF）」首映後廣受國際好評。《哈爾濱》在10月26日發布一支「10月26日紀念影片」，該日期意即1909年10月26日，安重根在中國哈爾濱火車站刺殺當時的日本首相伊藤博文的歷史事件，這一舉動成為韓國反抗日本殖民統治、追求民族獨立的象徵，安重根因此被視為民族英雄。安重根的行為不僅在韓國歷史中具有深遠影響，也影響東亞地區的反殖民運動，孫中山、章太炎都曾稱讚他的愛國之舉，因此10月26日是對這一歷史時刻的紀念，也是一種對安重根精神的傳承。電影《哈爾濱》選擇在這一天發布相關紀念影片，以表達對這位英雄及其愛國精神的敬意，同時喚起觀眾對這段歷史的關注。而《哈爾濱》中的關鍵角色「安重根」是由玄彬擔綱，玄彬也分享在異國拍攝的心得：「為何這個人如此堅定的一步步邁向目標？」搭配旁白「獨立軍之間的信念或相信神靈，這些執著讓我即使進行武力鬥爭，也必須為國家獨立而努力。」在在流露出對安重根追求獨立意志的敬佩。導演禹民鎬也表示：「希望能夠在銀幕上真實傳達出獨立軍的精神和心境。」這支簡短的影片曝光後，網友都很期待上映：「非常期待朴正民演員」、「朴正民演員真的是值得信賴的演員！陣容太好了！」、「一部具有高藝術性的作品要來了」、「全汝彬太美了！她就是我的繆思」、「為了歷史，這部電影一定要看」、「非常期待玄彬的演技，上映後一定會看」、「好久沒去電影院了，這次一定會去！」。類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2024年12月（韓國）、台灣檔期尚未公布