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▲氣象署提供10/29~11/1降雨預測，週四受到颱風影響，雨彈猛襲東台灣，雨下到發紫。（圖／氣象署提供）

▲明天北台灣整日濕涼，溫度大概是22~25度，其他地區的高溫來到28~30度，而低溫普遍為23~25度，感受上較舒適溫暖。（圖／氣象署提供）

▲風浪方面是明顯增強，局部沿海風力有來到九到十級強，陣風浪高，也可能會有3~5米，會有長浪出現的機率。（圖／氣象署提供）

台灣北部本週應該都是濕涼的天氣！今、明先受到東北季風增強，北部及東北部呈現局部短暫陣雨的天氣，降雨機率高，容易出現較大雨勢，其他地區為零星短暫雨；明天北臺灣及馬祖天氣轉涼，高溫約23至25度，其他地區及澎湖、金門仍有27至30度，感受舒適溫暖，各地低溫約22至24度。而週三(10/30)一直到週五(11/1)期間受到康芮颱風影響，北部、東半部地區及中南部山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有 局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需特別注意。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，從衛星圖上來看，今晚一直到明天台灣依舊是受到東北季風的影響，北部會呈現陰雨的天氣狀況，其他地方大致是多雲偶爾會有零星的陣雨。而先前的第20號颱風「潭美」，今（28）天上午已經減弱成熱帶性低氣壓，明天北台灣整日濕涼，溫度大概是22~25度，其他地區的高溫還是可以來到28~30度，而低溫普遍為23~25度，感受上較舒適溫暖。降雨方面，隨著東北季風增強，今晚一直到明天的白天，仍然是迎風面，北台灣的降雨最為明顯，大致是陰雨的天氣型態，花東也會有零星的降雨，而在中南部為多雲時晴，午後在南部及中部山區有局部短暫陣雨。明天北台灣降雨機率較高，外出記得攜帶雨具，而溫度上也是北台灣，感受較濕涼，要多加件外套注意保暖。在風浪方面也是明顯的增強，局部沿海風力有來到九到十級強，陣風浪高，也可能會有3~5米，會有長浪出現的機率。至於康芮颱風的動態，根據氣象署分析今(28)日上午 8 時位於鵝鑾鼻東南方約 1050 公里的海面上。因所處環境有利發展，此颱風強度有持續增強的趨勢，且暴風圈有擴大的趨勢。依據最新路徑潛勢圖顯示颱風大致朝西北西移動，10/29~10/30往西北接近臺灣東南方外海，並於10/31~ 11/1通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能。依目前氣象署的資料預估，颱風暴風會在10/ 30下半天起開始影響，氣象署有可能會在明(29)日下午至晚間發布海上颱風警報，最快10/30發布陸上警報，但發布時間還是要看颱風發展及路徑變化而定，預計11/2颱風會逐漸遠離，靠近台灣期間強度會以較強的中度颱風為主。