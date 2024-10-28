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高雄市政府今(28)日召開113年第5次治安會報，會中市長陳其邁表揚高雄銀行建國分行、台北富邦銀行七賢分行及兆豐銀行東高雄分行等金融機構人員，於民眾辦理匯款時即時發現有疑遭詐騙跡象，主動關懷提問、通報警方到場，共同成功攔阻詐騙。陳其邁也要求各單位即時查處各類型案件，迅速派遣、精準打擊，以有效淨化本市治安，維持本市治安穩定。為有效淨化治安及打擊詐騙犯罪，高市府警察局於警政署規劃專案行動期間，查緝車手及檢肅非法槍械成效均為六都第二名，另暴力犯罪、槍擊案件及街頭鬥毆等均呈逐年下降趨勢，並快速查緝相關犯嫌到案，有效提升防制查緝成效。針對詐欺犯罪除結合金融機構即時攔阻外，也與臺灣橋頭地方地檢署與高雄地檢署分別於去(112)年9月15日及11月16日合作成立金融機構可疑金流預警中心，針對異常帳戶與金流態樣逕行通報，該中心自成立迄今，通報共計281件(橋頭地檢署計185件、高雄地檢署計96件)，攔阻被害人168位，攔阻金額1億650萬5,486元，顯現全力共同打擊詐欺犯罪之決心。基於，詐欺犯罪手法多元，常有民眾遭二次詐騙情狀發生，或在網路上看到反詐騙網頁稱有律師可替其追討所詐騙金額，並要求被害人再行匯款，作為酬勞及技術成本，被害人匯款後，察覺律師說法有異、要求被害人不要報案及告訴家人，始驚覺遭二次詐騙。為避免是類案件發生，預防層面上將提升民眾反詐意識，各局處利用民眾集會場所或電子看板等處，即時推播或宣導防範詐騙新手法或防詐標語等作為。陳其邁在會中感謝臺灣高雄、橋頭兩地檢署與全體警察同仁所付出之心力外，也請警察局及各局處持續強化宣導防制二次詐騙及相關防詐作為，落實異常帳戶或金流通報，以即時有效防制詐騙。高雄市政府警察局將以科技結合警力，將情資布建蒐集整合並以科技輔助分析，即時查處各類型案件，迅速派遣、精準打擊，以有效淨化高雄市治安及穩定。