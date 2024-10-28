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民眾黨昨（27）日舉辦「賴政府搞什麼鬼」集會活動，聲援涉京華城案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，主辦單位宣稱現場有6000人到場支持。對此，網紅四叉貓今（28）日受訪表示，現場其實大概只有1000多人，可能是因為沒有遊覽車跟便當；他建議民眾黨可以把黨產拿出來，該花還是要花，不然人數真的很難看。四叉貓指出，他從柯文哲被羈押滿月開始，就在觀察小草集結的狀況，包含西門町、桃園、新竹等的集結，人數大概200到500人，昨天其實算是大活動，現場竟然只有1000多人，民眾黨能動員的人似乎越來越少。四叉貓猜測，可能是上次立法院門前有遊覽車，還有報名表可以自選便當葷素，會不會最近幾場活動就是沒有便當、沒有遊覽車所以人數越來越少？四叉貓向民眾黨建議，「反正柯文哲在裡面關，黨產還這麼多，拿出一點來，該花還是要花，不然人數真的很難看。」針對昨日網路紅人館長陳之漢跟民眾黨立委黃國昌壓軸上台，祭出兩大王牌也無法將小草喚回來一事，四叉貓表示，從小草在西門町集結那場就知道，即便民眾黨精銳盡出，但最熱鬧的地方，大概只有500人；四叉貓建議，如果還要辦下一場，「可以考慮去新北耶誕城，那邊可能好幾萬人，你們可以膨風一下」。