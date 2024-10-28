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▲Andy預告要發影片，聊關於心靈課程的事情。（圖／Andy IG）

▲家寧新影片中怪異行徑被質疑遭像邪教的心靈課程洗腦，如今前男友Andy也說考慮發一則關於心靈課程的影片。（圖／家寧IG）

YouTuber頻道「眾量級CROWD」的家寧與Andy宣布結束9年戀情，並將各自以新頻道展開事業，家寧開設新頻道上傳新影片後，怪異的言行舉止引發網友熱議，家寧曾參加心靈課程的往事也被翻出，Andy則按讚了一些關於家寧變奇怪的留言，讓外界紛紛猜測兩人分手一事，可能與女方參加心靈課程有關。今（28）日，Andy發文問粉絲：「關於心靈課程，你們想了解什麼？我在想之後要不要出一部影片去分享我的看法。」27日Andy在個人新頻道「Andy老師」上傳了首部影片，記錄自己房間的改造過程，眼尖網友發現他按讚了一些批評家寧的留言，因此猜測他對這段關係「忍了很久」。今日他又發文詢問粉絲是否想聽他談心靈課程，並表示可能會拍影片詳述自己的看法。貼文一出立刻引發粉絲熱議，紛紛留言：「是因為心靈課程家寧才這樣子嗎？還有分手」、「希望Andy可以全部分享出來，我想了解到底是什麼課程」、「所以Andy也是心靈課程的一員嗎？」家寧日前在自己的新頻道上傳了一段名為「有話要說！噓！」的影片，影片中的她語氣浮誇說道：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」除了語氣和表情怪異，內容也讓網友摸不著頭緒，因此開始有人指出她過去參加的心靈課程有問題，根本就像是邪教，不少網紅、YouTuber也站出來提出自己的看法，像是孫生說很擔心家寧的狀況、酷炫也舉例朋友去上完心靈課程變不太正常，但否認是在影射家寧。