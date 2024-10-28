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▲中鋼公司113年1至9月份淨利出爐，賺新台幣36.4億元，營運漸入佳境。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司今(113)年1至9月份淨利賺新台幣36.4億元，綜觀全球總體經濟環境漸趨穩定，通膨持續降溫，帶動國際鋼價向上，有利鋼廠營運漸入佳境。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司統計，該公司今(113)年1至9月份淨利出爐，賺新台幣36億4136萬6千元，綜觀全球總體經濟環境漸趨穩定，通膨持續降溫，帶動國際鋼價向上，加上每年第4季為鋼鐵業傳統旺季，將有助於鋼價上揚，有利鋼廠營運漸入佳境。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司自行結算今(113)年1月至9月份之合併營業收入2739億4186萬7千元，合併營業利益8億4976萬6千元，自行結算合併稅前淨利新台幣36億4136萬6千元。黃建智說，中鋼公司個體(非合併)碳鋼銷售量，今(113)年9月碳鋼銷售量為61萬8676公噸，今(113)年1月至9月份累計碳鋼銷售量為582萬8607公噸。黃建智說明，今(113)年1月至9月份累計合併稅前淨利較去(112)年同期增加，主要是鋼鐵業銷售數量減少，但營建工程毛利增加，致營業收入和營業利益微幅減少，另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。黃建智分析，美國聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示，勞動力市場穩健，美國經濟具韌性，而中國大陸強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，致推升原物料行情向上，中、美全球二大主要經濟體，同步貨幣寬鬆，OECD預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。黃建智指出，我國民間投資增溫、消費動能延續，9月外銷訂單537.9億美元連7紅，顯示終端需求緩步回溫，復以國內汽車用鋼需求續處相對高位，加上每年第4季為鋼鐵業傳統旺季，將有助於支持鋼價上揚。