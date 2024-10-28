受康芮颱風影響　「台東往返蘭嶼、綠島船班」10/29到10/31停航

我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風康芮路徑往南修，不排除直接登陸台灣，台東往返蘭嶼航線10/29到10/31間停駛，台東往返綠島航線今（28）日下午1點30分，以及10/29到10/31間的航班取消。根據氣象署預報，最新預測颱風康芮移速加快，路徑男修可能登陸台灣，預計最快將在明日下午到晚間發布海上警報，10/30上午發布陸上警報，10/31到11/1是颱風影響最劇烈時間。受到颱風影響，離島蘭嶼、綠島風浪增強，因此，台東往返綠島航線今日已通知旅客提早搭船返台，同時加開1航次，共開航7航次，在中午以前疏運旅客完成。今日下午1點半以及10/29到10/31間航班取消。另台東往返蘭嶼航線，今日也調整航班時間，開航2班次，旅客在上午航班疏運完成，10/29到10/31間停航。