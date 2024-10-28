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▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局台北分局分局長梁又文致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部桃園觀塘工業專用港管理小組於日前揭牌成立，象徵桃園觀塘工業專用港邁向兼顧穩定北部電力供應、保護生態環境及支持國家能源轉型三贏的新里程碑邁進，以守護該專用港港區防護能力。經濟部桃園觀塘工業專用港管理小組揭牌成立儀式，是由經濟部產業園區管理局局長楊伯耕主持，產業園區管理局台北分局分局長梁又文、觀音產業園區廠商協進會理事長鄭博仁等人與會。產業園區管理局局長楊伯耕表示，隨著台灣中油公司開發觀塘工業專用港進程，並逐步邁向明(114)年4月初期供氣目標，新揭牌成立的經濟部觀塘工業專用港管理小組，將與中油公司攜手合作，並結合海關、檢疫、消防、警政及海岸巡防等駐港相關單位協力，共同守護港區的防護能力，以確保穩定的供電。產業園區管理局台北分局分局長梁又文說，該分局所轄的桃園觀塘工業專用港管理小組，將與中油公司攜手合作，共同守護港區的防護能力。楊伯耕指出，觀塘工業專用港設立於桃園觀塘工業區，是政府能源政策的重要基礎設施，旨在為台電公司大潭電廠提供發電所需的液化天然氣，該港於2017年核定設立，並於2018年動工興建，而中油公司在觀塘工業區建設了第3座液化天然氣接收站(三接)，並採行外推方案，以確保在提升電力供應的同時，對周邊環境保護及藻礁生態進行積極保護。此外，中油公司在建設過程中，針對藻礁保護與環境共融，進行多方面評估與規劃，對生態敏感區域採取保護措施，也將持續推動生態友善設施，以確保柴山多杯孔珊瑚等保育物種的棲地安全，實現經濟發展與環境保護共生共融的目標，該公司仍會致力達成聯合國永續目標SDGs14，在海洋保育上做出更大的貢獻與承諾。