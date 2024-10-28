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憲法法庭上周對《立法院職權行使法》做出部分違憲的判決，雖說是部分違憲，但其實所有關鍵條文都被認定違憲，所有權力都無法行使。整個判決就像是日前死刑「有條件合憲」卻等於實質廢死的翻版，立法權不僅是被打回原點，而且還遠不如修法之前的狀態。包括司法院長許宗力在內的7名大法官月底即將卸任，外界原本就猜測憲法法庭可能會做出部分違憲的判決，而且更加沒有顧忌地傾向綠營。但卻沒有想到，憲法法庭居然毫無遮掩做到這個程度，逐字逐句的找違憲理由，更進一步否定了立法權的核心。以立法院邀請總統國情報告為例：這短短61個字，大致和2008年修法的文字相同，卻被憲法法庭判定有兩點違憲，一是立法院內部程序排定議程是「片面決定總統赴立法院進行國情報告之時程與相關事宜之安排」；而「就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告」，則是指定總統國情報告的議題內容。試問，立法院邀總統國情報告，議程不由立法院決定，難道要由總統決定嗎？立法院所有的院會都需要程序委員會排議程，難道大法官連這都不知道嗎？再者立法院邀總統國情報告，不談國家大政方針，難道談風花雪月嗎？憲法法庭連這樣都認為違憲，那還有什麼不違憲？對於反質詢與藐視國會，憲法法庭居然說，官員備詢只負政治責任而非法律責任，所以立委不能課予備詢以外的法律義務，也不能以法律手段制裁。所以官員在國會殿堂說謊無罪，立法院要罰錢或移送監察院就違憲。就連「被質詢人非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席。」都被憲法法庭指為「逾越立法院憲法職權範圍，違反權力分立原則。」雖然釋字585號給予立法院調查權時已寫明「立法院行使調查權所附屬之強制權力，應以科處罰鍰為限」，但這次憲法法庭卻把所有與罰鍰相關的條文都判定違憲，讓調查權毫無強制力。由於在野黨早已揚言，如果宣布違憲就「修到合憲為止」，憲法法庭乾脆再上一道枷鎖，未來立法院調查委員會若有其他機關認為違憲提起憲法訴訟，在憲法法庭做出判決之前，「立法院尚不得逕為調查權之行使」。也就是說，不管你立法院怎麼修，最後能不能行使調查權還是我說了算。這不僅違背依法行事的原則，更是讓司法權凌駕於立法權。除此之外，憲法法庭還判定立法院成立調查委員會不違憲，但委員會成立調查小組則違憲，這等於是把手伸進立法院，要管立法院的內規和國會自治事項。完全沒有對權力分立的基本尊重。這次的裁決，從頭到尾就是要修立法院，把立法權的核心一點一點的剝奪、踩在腳下，把行政權無限的放大，自己變成太上立法院。試問，若在一年前民進黨還有國會多數時，憲法法庭可能做出這樣的判決嗎？若哪天朝野再次輪替，這批大法官是不是又要做出不同的判決？憲法法庭本來是憲法的守護者、憲政爭議的仲裁者，如今卻變成了憲政爭議的製造者、憲政亂象的根源。大法官們缺乏對憲法的尊重、不知節制權力，只有立場、不論是非，只管眼下的政黨利益，不管國家的長治久安。憲法法庭活生生把自己變成一個無人能節制的憲政怪獸，不管是8成反廢死的民意或國會多數都拿他毫無辦法，為所欲為。在這次判決前，國民黨主張修《憲法訴訟法》，提高憲法法庭做出裁判的門檻，並可能讓缺額太多的憲法法庭無法運作。當時我還覺得國民黨的手段太過激烈，可能犧牲民眾的權益，但既然憲法法庭已經變成毫無下限的憲政怪獸，不讓他們運作，對國家、人民或許才是好事。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com