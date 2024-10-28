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在「K湯」Klay Thompson離開後，金州勇士進入一個新時代，球隊結構和核心陣容都人事已非。這位曾四度奪冠的功臣在勇士的歷史上佔有重要地位，但勇士也在調整方向，迎來31歲射手Buddy Hield，寄望他成為Curry的另一位得力助手。在新賽季開幕戰中，Hield替補上陣僅15分鐘就貢獻22分，三分球7投5中，迅速適應在勇士隊的新角色，獲得勇士一哥Stephen Curry的肯定。勇士需要的不僅是投射能力，還是對比賽的熱情。賽後，Stephen Curry對Hield的加入表示肯定，特別稱讚他對球隊的重要性。Curry在接受《The Athletic》採訪時說：「Hield熱愛比賽，喜歡待在球場上，這一點至關重要，我和他搭檔非常自在，少了Klay的投射後，他的存在更顯價值。」Hield的融入為球隊帶來了不同的氣氛，他並非如Thompson般背負過去的傷病陰影，無需試圖重現自己巔峰時期的表現，反而展現了穩定的射手本能。「到目前為止，這真的是一個非常順暢的過渡期。」Curry說。Hield也像媒體分享自己轉戰勇士的心境感受，直言：「我在勇士有了從未有過的自由，這種感覺讓我想起當年在奧克拉荷馬大學（NCAA）的日子。」現在，Hield能在外線等待出手機會，展現出色的三分火力，成為勇士隊不可或缺的射手。Hield的加盟也讓勇士有了新的可能性。他自2016年進入聯盟以來，三分命中數僅次於Curry，這正是球隊在Curry之外所渴望的得分火力。Curry雖未明言Hield比Thompson更合適，但從目前的表現來看，Hield的加入似乎正是勇士所需要的人。