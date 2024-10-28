我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭日前針對國會改革相關法案，宣告部分違憲，國民黨立院總召傅崐萁及黨團，針對憲法法庭判決，揚言召開國際記者會訴諸國際媒體；對此，律師黃帝穎表示，國民黨擴權違憲還敢開國際記者會，簡直是自取其辱、貽笑國際。黃帝穎今（28）日在臉書發文表示，「更生人立委行使調查權是國際笑話」，國民黨立委稱國會調查權被大法官閹割，但事實是，大法官維持「國會調查權」，只是將國會擴權及處罰、判刑等條文宣告違憲失效，以符合我國民主憲政；黃舉例，依據藍白版擴權條文，多案判刑定讞的更生人立委傅崐萁已宣布成立「在野特偵組」，更生人當起檢察官，這不只是對全國檢察官的羞辱，更是全球國會「絕無僅有」的國際笑話！黃帝穎指出，國民黨記者會在國際上有「3大丟臉」，首先，是在美國面前丟臉，美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者聯合聲明直指藍白擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」，大法官判決擴權違憲，有效化解美方對台通過擴權法案「顛覆民主」的憂慮，「國民黨卻想繼續丟臉！」黃帝穎表示，第二，是在歐洲面前丟臉，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對藍白「藐視國會罪」提出警示，憲法法庭判決藐視國會罪部分違憲，穩定歐商對台投資信心，有助台灣經貿發展，「國民黨卻想繼續丟臉！」黃帝穎接續表示，第三，是在英國面前丟臉，英國《經濟學人》智庫對藍白擴權強烈批評「國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」；《金融時報》直指台灣國會擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」，憲法法庭判決擴權違憲，有效化解國際疑慮，維護台灣國際形象；黃狠酸，國民黨想告洋狀只是自取其辱、貽笑國際。