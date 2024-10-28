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▲從系集模式路徑預測顯示，颱風移動路徑涵蓋巴士海峽至臺灣東方海面，有可能會在10/31下午從台東登陸。（圖／氣象署官網）

▲依目前各國數值模式預測，週三開始降雨逐漸增加。（圖／翻攝氣象署官網）

第 21 號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）目前正朝向西北西方向移動，明、後會接近台灣東南方外海，各國預測康芮恐怕會成為穿心颱，氣象署指出，康芮颱風預計週四(10/31)~週五(11/1)通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣。從歐美及氣象署數值模式降雨趨勢圖發現，颱風通過的週四、周五兩天，雨彈狂襲東半部，雨下到發紫，目前雖為輕颱，但預測近臺期間強度以較強的中度颱風為主。氣象署指出，今(28)日上午 8 時位於鵝鑾鼻東南方約 1050 公里的海面上。因所處環境有利發展，此颱風強度有持續增強的趨勢，且暴風圈有擴大的趨勢。依據 最新路徑潛勢圖顯示，颱風大致朝西北西移動，10/29至10/30往西北接近臺灣東南方外海，並於 10/31至11 /1通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能。從系集模式路徑預測顯示，可能移動路徑涵蓋巴士海峽至臺灣東方海面，有可能會在10/31下午從台東登陸，依最新資料評估，10/31至11 /1影響臺灣最顯著，預計11/2逐漸遠離。依目前資料預估，颱風暴風於 10/30 下半天起逐漸影響，氣象署可能在明（29）日下午至晚間發布海上颱風警報，後續還會有發布陸上警報的機率，但發布時間需視其強度發展和路徑變化而定。📍10/29（二）受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區有局部較大 雨勢發生的機率，花東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局 部短暫陣雨。📍10/30（三）颱風接近，受颱風外圍環流影響：北部、東北部地區有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大臺北、宜蘭有局部大雨發 生的機率，花蓮及臺東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及南部 區有零星短暫陣雨📍10/31（四）、11/1（五）受颱風及其外圍環流影響：北部、東半部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部、東半部地區及中南部山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區有 局部豪雨等級以上降雨發生的機率，需特別注意。📍11/2（六）颱風逐漸遠離，仍受東北季風影響：北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。