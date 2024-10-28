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台南地檢偵辦台鹽綠能公司疑涉不法案，向台南地方法院聲押前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人遭駁回，南檢提起抗告；台南高分院今天撤銷原裁定，發回地院更裁。南檢於23日以陳啟昱、蘇坤煌、台鹽綠能郭姓前副總經理，以及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人共5人，涉犯證券交易法特別背信及刑法使公務員登載不實等罪嫌，犯嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，向台南地院聲請羈押禁見，24日遭駁回。台灣高等法院台南分院發布新聞稿指出，原裁定以台鹽綠能公司非已發行有價證券公司為由，不符違反證券交易法第171條第1項第2款規定構成要件，但台鹽綠能是依法發行有價證券公司台鹽實業的從屬公司，而陳啟昱與蘇坤煌曾分別擔任台鹽實業董事與經理人。台南高分院指出，陳啓昱、蘇坤煌是否以台鹽實業董事或經理人身分，以台鹽綠能名義從事不利益交易，致公司遭受重大損害，而有違反證券交易法犯行，非無研求餘地，且縱使被告等5人犯罪嫌疑重大，就本案是否有羈押原因及必要性等，亦待原審進一步調查及認定。台南高分院指出，檢察官提起抗告為有理由，台南高分院合議庭決議撤銷原裁定，將此案發回原審法院，更為妥適調查及處置。