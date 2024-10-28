▲中市府斥資總經費4000萬元新建4層樓市民活動中心(圖／民政局提2024.10.28)

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台中市南區永興、工學及永和三里居民長年缺乏活動中心，台中市政府斥資總經費4000萬元新建4層樓市民活動中心；市長盧秀燕今(28)日出席落成啟用典禮，感謝中央和地方民代協力爭取國有土地撥用及永興里長陳松鶴、永和里長李起綸、工學里長王文明3位里長多年來積極爭取，完成地方20年來的心願，提供市民友善多元的育樂空間。盧秀燕指出，南區永興、永和及工學等3里人口逾2.3萬人，長期缺乏公共活動場域，市府活化國有土地，推進地方建設，感謝立委羅廷瑋反映地方需求，以及立法院副院長江啟臣協助爭取國有土地撥用，還有在地議員支持經費籌編，興建總經費4,000萬元，打造地上4層建築物。提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點及長者共餐等多用途使用，未來更可整合三里資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展。她也強調，「南區建設不會停」市府會繼續以「開不了工的開工，完不了工的要完工」精神努力建設。此外，盧秀燕也提到，里民們是這棟活動中心的共同主人，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件。她執政近6年，區公所團隊在民政局長吳世瑋帶領下，已經蓋了34座活動中心，全市平均1.28里就有一座里民活動據點，普及率高居六都第一，市府將持續評估規劃，滿足地方需求。民政局長吳世瑋表示，此次永興、永和及工學里市民活動中心總樓地板面積達780.89平方公尺，1樓為開放式活動空間，2至4樓則配備活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所等設施，啟用後將可提供里民休憩、選舉投票、地方會議、文化交流及避難收容等多用途使用，未來更可整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，提供多元族群使用，為地方發展及社區營造開創嶄新局面。南區區長李美麗說，今啟用的永興、永和及工學里市民活動中心，還有「台中市城南之心計畫」，串聯綠園道、通學步道與公園綠地，在東南區畫出一道「微笑生活曲線」。水利建設方面，則包括「福田水資源回收中心放流水回收再利用計畫」工程，將轉型為都市小水庫，供應再生水給台中港工業區，預計115年正式通水；柳川第三期水環境改善，提供市民安全、潔淨及蘊含文化的水域環境；建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程及美村南路雨水下水道工程，大幅提升市民生活品質。李美麗提到，交通方面，包括南區福田三街拓寬、德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通、建國北路道路拓寬、忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善及樹德國小旁道路開闢，提供市民舒適優質的人行及道路環境。另外，市府也推動南區兒少家庭福利館，打造0至18歲都可共同活動的場域；還有打造樹義公園、永興公園等14座共融公園，提供休閒遊憩空間並帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。