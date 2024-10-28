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▲ 「2025紫耀義大 義享同樂」活動主視覺以吉祥物為主。（圖／義大世界提供）

▲義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀「2025 紫耀義大 義享同樂」將於2025年1月1日凌晨0點，施放999秒的煙火，今(28)日公布跨年主視覺與煙火首波資訊，999秒煙火共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」，以全新創意帶領大家邁入2025科技年。義大世界表示，今年從內容到規模都將帶來驚喜，勢必讓現場觀眾大呼過癮。義大世界自2009年起舉辦跨年活動，連續16年施放大型煙火秀，已成為全台指標性跨年活動之一。「2025紫耀義大 義享同樂」活動主視覺以吉祥物為主，今年也特別引進西班牙頂級煙火彈，這款世界頂級煙火，煙火的亮度和飽和度較高，色彩更加鮮艷亮麗，此次將利用頂級煙火彈重現經典環場煙火，並提升密度使震撼感倍增，滿足民眾對璀璨煙花的期待，還有義大世界最具特色的高空煙火巨幕，煙花滿場視野覆蓋夜空，效果炫目華麗。煙火動畫與更多獨家亮點12月將陸續公開。義大世界擁有星級食宿、OUTLET、希臘情境主題式樂園。義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，於12月31日入住雙人房一晚，包含翌日自助早餐及跨年夜特製晚餐，「兩天一夜」專案價天悅13,800元起、皇家16,800元起，而館內擁有多家主題餐廳的義大皇家酒店更推出跨年專案加價優惠，每人只需加價242元即可將跨年夜特別晚餐升等至四大主題餐廳享用。此外，飯店也推出三天兩夜煙火家庭房專案。另外，11/1~11/4兩家飯店加碼推出 ITF台北國際旅展展場獨家好康，只要到現場預訂跨年專案，同享免一成服務費外，再加贈館內餐飲抵用券2,000元，限時省錢攻略只有4天。