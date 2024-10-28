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美國總統大選在即，共和黨總統候選人川普近日再度向台灣要保護費的言論，令市場擔憂川普若當選，恐對晶圓龍頭大廠不利。對此，專家分析，大廠技術領先全球，短期間內被超越的機率極低，估大選結束後，台股在AI趨勢領頭之下，仍有機會再上攻。未來選股上，可聚焦第3、4季營運動能轉強的標的，科技類如AI伺服器、AI PC等6大族群，非科技類則可留意3大族群。台北股市今（28）日開高走低，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，跌破5日、10日線，成交量為3282.75億元；其中三大法人合計買超89.69億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美國總統大選進入倒數階段，市場憂心川普若當選會造成晶圓龍頭大廠不利局面，導致台股指數短線上觀望氣氛濃厚，不過，分析晶圓龍頭大廠技術領先全球，短期間內被超越或取代的機率極低，預料大選結束塵埃落定後在AI趨勢領頭之下，指數有機會再上攻。除了大選外，本週美國多家重量級企業將公布財報，郭明玉表示，近期特斯拉財報優於預期，帶旺台廠相關供應鏈，在AI加持之下，對於美股未來將公布財報的重量級科技股財報樂觀看待，且目前台股企業的營運展望樂觀，基本面穩健，也讓電子指數表現相對強勢，建議投資人採取分批佈局方式，並汰弱留強。在選股上，郭明玉建議，可聚焦第3、4季營運動能轉強的標的，以及2025年景氣預期回升、成長的產業，科技股如AI伺服器、AI PC、散熱等電子零組件，以及半導體封測、儀器設備、蘋果供應鏈等，非科技族群可側重金融、運動休閒、重電等。