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▲劉德華已經11年沒來過台灣開唱，劉太太們期待滿滿，卻收到可能因颱風取消演出的消息。（圖／映藝娛樂 臉書）

▲氣象署提醒，康芮颱風對台灣的威脅大，週三到週五要嚴防強風暴雨的發生。（圖／氣象署提供）

香港天王劉德華跨足影視、樂壇，紅遍兩岸三地，寶刀未老的他近來展開全新的巡迴演出《今天is the day劉德華巡迴演唱會》，也讓全球粉絲再掀暴動。時隔11年劉德華將再度來台開唱，登上台北小巨蛋從10月31日一路唱到11月3日連唱4天。不過近來颱風康芮形成，正巧在10月31日、11月1日席捲台灣，雖然主辦單位尚未發布取消消息，但絕望的「劉太太們」已經忍不住開始哀嚎：「不要吹走我的劉德華！」劉德華出道多年依然魅力不減，十分敬業的天王在每場演唱會都全力以赴，也相當「寵粉」，給現場粉絲滿滿的福利，因此演唱會一票難求，場場爆滿。睽違多年，劉德華終於再度登台開唱，從預售抽票時就話題度滿滿，歌迷們也相當期待這4場演出，不料颱風康芮近來漸漸生成，並且逐步接近台灣中，目前根據中央氣象署的推測圖顯示，10月31日、11月1日可能影響最大，而這2天正好就是劉德華演唱會的首日與次日。雖然主辦單位尚未收到取消的通知，但全台的「劉太太們」卻已經陷入大暴動的狀態，紛紛在留言區哀嚎：「颱風不要吹走我的劉德華！」「好不容易抽到劉德華演唱會門票，結果可能因為颱風聽不到，我這是什麼命」、「颱風能不能跳過這兩天再來！」、「年假、高鐵、飯店全都搞好了卻跟我說颱風要來，真的笑不出來」、「準備帶爸媽圓夢的，萬一取消真的不知道要再等多久了」、「風與無阻都會去，但如果到了台北才跟我說會取消真的會想死！」忍不住在社群平台中「集氣」，希望康芮颱風能走慢一點。中央氣象署目前預估康芮颱風很可能會直接登陸台灣，10月31日、11月1日正是颱風影響最劇烈的時段，預計將在明（29）日下午、晚間發布海上颱風警報，30日上午則是發布陸上颱風警報，未來幾天全台都將籠罩在暴風圈中，至少12個地區會遭受颱風的侵擾。正巧差不多時間，五月天的《2024 Just Love It！一路向東》公益演唱會也在花蓮展開，雖然五月天所屬的經紀公司相信音樂表示：「會密切注意動向，且與相關單位隨時聯繫討論」，但公司也還是忍不住在社群平台中跟著粉絲一起祈禱，盼康芮早日退散。