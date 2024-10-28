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衛福部食品藥物管理署監測國內市售食品中重金屬含量，今（28）日公布7到9月總計抽驗224件食品重金屬稽查結果，水產品中，有2件「澎湖海膽」被檢出重金屬鎘超標，和1件蔬果植物類「巴西蘑菇」檢出重金屬「鎘」與規定不符，同批產品均立即下架銷毀。水產品中，2件不合格的海膽皆產自澎湖，分別抽驗自馬公市北辰市陳姓攤販、湖西鄉「摩西涼冰」，各檢出重金屬鎘0.4mg/kg、0.6mg/kg，超過標準0.3mg/kg，食藥署經命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續將加強管理。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，馬公市北辰市場陳姓攤販是連續第2年被抽驗到不合格，衛生局將列為加強輔導管理對象。在蔬果產品部分，食藥署表示，「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘7mg/kg，超過規定標準的2mg/kg，而抽樣地點為「這一鍋餐飲股份有限公司台南新光殿」，來源廠商為全誠貿易有限公司，已要求廠商將同批產品立即下架銷毀。食藥署指出，本次重金屬食品稽查項目包括26件食米及其他穀類、48件蔬果植物類、46件水產品、22件禽畜產品、25件蛋品及其加工品、33件嬰幼兒食品、4件盛裝飲用水、1件乳品、3件罐頭食品、5件飲料類、5件食用油脂、3件堅果及3件油籽。食藥署與地方衛生局將持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。