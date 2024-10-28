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▲ 「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」將完整呈現客家傳統婚俗儀式的精髓。（圖／高市府客委會提供）

高市府客委會將於11/2在新客家文化園區舉辦一年一度最具特色的婚禮盛事「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」，今年將迎來26對新人共同踏上傳統與現代交織的幸福旅程。當天活動除了婚禮儀式外，現場也佈置了浪漫的拍照打卡點，下午還有音樂會以及好吃又好玩的特色市集、免費DIY體驗等多項活動。早期結婚從納采、過訂到迎親等儀式是很耗時又不簡單，且雙方親友都是從頭到尾忙著完成新人的終身大事。隨著時代改變，傳統婚儀很少見了，也讓人有很多懷念。高市府客委會指出，為了讓這場婚禮更具傳承意義，將完整呈現客家傳統婚俗儀式的精髓，從熱鬧的踩街開始，「八音」伴隨著新人們前行，音樂聲悠揚響徹街頭；「踩旗」與「帶路雞」等迎親隊伍，將帶領新人們走向幸福的新生活。接著，一連串的「上燈」、「三拜禮」、「插頭花」及「食新娘茶」等象徵著祝福與承諾的客家傳統婚俗儀式，將陸續登場，彷彿走進時光隧道，讓人深刻體會客家文化的獨特魅力。「這場婚禮不只是一場婚禮，更是一場愛的盛宴！」高市府客委會主委楊瑞霞表示，參與這場婚禮的新人們，有客籍、非客籍、原住民及同性伴侶一同參與，他們用行動證明愛無界限，不分性別、文化或身份，幸福是屬於每個人的。透過婚禮，我們希望傳達一個訊息「愛，是多元的，是包容的，是值得被祝福的」。