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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫今（28）日一起上網路節目「中午來開匯」分享這段時間的心路歷程，陳智菡表示，最難過的是，想像柯文哲到台大醫院加護病房探視父親的畫面，「真的很傷人」；對此，資深媒體人陳東豪表示，利用柯爸爸的健康狀況去「販賣悲情」，是在政治上是常常會看到的事，但前提是，「柯文哲是被迫害的」；陳東豪痛批，如今柯文哲錢也收了、好處佔盡還裝無辜，「不要把大家當白痴」。資深媒體人陳東豪今（28）日在三立新聞「前進新台灣」節目表示，利用柯爸爸的健康狀況去「販賣悲情」，是在政治上是常常會看到的事，但必須要有個前提，「柯文哲是被迫害的」；黃指出，這時就要問一件事了，「陳智菡知不知道買商辦的事情？」陳東豪質疑，陳智菡會陪著柯文哲妻陳佩琪，照道理來說，陳佩琪簽約購買商辦，「難道沒有告訴陳智菡嗎？」；陳東豪向陳智菡喊話，要她不要講知不知道柯文哲的事，因為她連陳佩琪簽約買商辦都不知道，「如果知道陳佩琪有簽約買商辦，講話就不會是這個樣子」，在社會上那麼久了，這都是常識問題。陳東豪指出，不管陳智菡上誰的節目，她知道的事情，其實真的不多，知道比較多的事情是競選總部，「因為他們幾個是每天開會」，但到現在為止，政治獻金就沒有在講，事情還停留在還在北機組。陳東豪表示，柯文哲8月29日，下午3點帶著包括陳智菡在內等民眾黨黨員們，在台大醫院的記者會中鞠躬道歉；陳東豪怒轟陳智菡，「知不知道8月29號第一班飛機，上面有一個人叫許芷瑜？妳知不知道啊？妳到底知道什麼啊？」陳東豪認為，陳智菡會「越來越不重要」，在這種考驗的關鍵時刻，要真的能夠證明柯文哲是無辜的才出來講，「柯文哲有沒有無辜？講一件很簡單的事情，沒有人拿槍逼著柯文哲要幫沈慶京，是誰介紹他們認識的？」沒有人強迫柯，大家都有眼睛，如果京華城改建成京華廣場，對台北市是重大的公共利益，「我們坐在這邊的人怎麼講，都不可能顛覆這個事實！」陳東豪怒轟，京華城沒有重大利益，柯文哲還給容積獎勵「給成這個樣子」，更不用講後面還提涉及賄賂的問題，「柯文哲你為什麼要碰沈慶京？你今天不碰沈慶京你會有事？210萬錢匯進去的時候，李文宗幹嘛回那個簡訊？為什麼要發簡訊？」如果柯把錢退回去，現在就沒事了，如今錢也收了、好處佔盡還裝無辜，陳痛批，「不要把大家當白痴」。