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▲家樂福CAS專區提供消費者自煮餐食安心好選擇。（圖／農業部）

農業部為促進國產農產品多元加工加值發展，鼓勵國人多加選購品質優良的台灣優良農產品(簡稱CAS)，113年首度與家樂福攜手合作設置CAS專區，於今（28）日在家樂福內湖店舉辦「CAS自煮選擇好安心記者會」及親子選購CAS產品競賽活動，藉以讓消費者進一步認識CAS標章，提供消費者自煮餐食安心選擇，並帶動國內業者擴大使用在地農產食材。農業部表示，CAS為78年起制定及推動的農產品驗證制度，迄今已邁入第36年，現已參照國際作法採第三方認驗證體系，落實經營者自主管理、驗證查驗及政府監督之三級品管，CAS驗證產品更有主原料全為國產可追溯之農產品、衛生安全須符合要求、品質規格須符合標準以及包裝標示符合規定之四大特點。而CAS之驗證品項涵蓋層面廣泛，包括「農糧、畜禽、水產、林產及複合農產品」5大類別16品項，目前已有258家農產品生產者之596項產品通過驗證取得CAS標章，年產量高達90萬公噸，年產值更超過新臺幣773億元，顯見CAS標章為國產優良農產品的最佳代名詞。農業部進一步說明，為推廣國產優質農產品並強化國產農產品加工加值競爭力，本年度委託「財團法人台灣優良農產品發展協會」辦理CAS驗證農產品產業輔導工作，首度與家樂福攜手合作設置CAS專區，於臺北內湖店、桃園內壢店、臺中西屯店及高雄鼎山店等4個門市進行為期1個月的專區及宣導活動，鼓勵消費者以「自煮」選擇的概念，選購國產安心品質優良的CAS產品。今日則特別邀請3組親子消費者參加CAS產品選購競賽活動，透過選購過程讓消費者認明CAS標章及產品，提升通路業者及消費者對CAS產品之喜好與認同，帶動國內業者擴大使用在地農產食材，促進國產農產品多元加工加值發展。農業部最後表示，現今重視食安的大趨勢下，農產品驗證制度為農產品提升附加價值，創造更便捷、豐富的多元飲食選擇。未來將持續精進產品驗證制度，維繫CAS產品品質及公信力，並強化行銷宣導及拓展市場，提升CAS產品知名度，持續創造農業生產、加工及消費三贏之局面。