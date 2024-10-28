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▲反骨男孩成員的琳妲發文力挺家寧，表示她很正常，只是笑點很低。（圖／琳妲Threads）

▲Andy預告要發影片，聊關於心靈課程的事情。（圖／Andy IG）

YouTuber「眾量級」家寧在與Andy分手後，開設新頻道「秘月期POPOO」，然而第一部影片就因為怪異的言行舉止引發網友熱議，曾參加心靈課程的往事也被翻出，被眾多網友質疑「根本像是加入邪教」，還有人認為兩人分手或許與此有關！許多網紅也對此表達看法，而反骨男孩成員的琳妲，今（28）日PO出了在走鐘獎後台和家寧的自拍影片，替對方說話：「我覺得很正常啊！」說家寧就是跟自己一樣笑點很低罷了，還要大家都去訂閱支持家寧的新頻道。對於家寧的心靈課程疑雲，多位網紅、YouTuber都站出來提出自己的看法，像是反骨男孩成員孫生說很擔心家寧的狀況、酷炫也舉例朋友去上完心靈課程變不太正常，但否認是在影射家寧，同為反骨男孩成員的琳妲，則曬出與家寧的自拍影片，並寫道：「我覺得很正常啊！就是笑點非常低跟我一樣，還是我也不正常？但我沒上過心靈課程。」配上笑臉表情符號，說明家寧私下十分正常、試圖消除外界疑慮的同時，也不忘宣傳家寧的新頻道，要大家訂閱支持。但還是有不少網友留言質疑：「孫生跟酷炫都說她不正常了」、「所以現在是要跟孫生打對台嗎」、「網紅圈要小心 邪教的影響力不容忽視」。家寧日前在新頻道上傳名為「有話要說！噓！」的影片，內容中她以浮誇的語氣說道：「你不知道你下一刻會遇見什麼」，讓不少觀眾看得直呼她彷彿變了個人、感到毛骨悚然，質疑她是否被過去參加的心靈課程所影響。而前男友Andy前幾天不但按讚了一些暗諷家寧的留言外，今日也發文詢問大家對心靈課程有無想了解的部分，並考慮拍攝影片分享自己對此課程的看法，讓大眾更好奇心靈課程對兩人的影響。