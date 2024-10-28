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距離美國大選僅剩1週，美國共和黨總統候選人川普25日接受訪問時提到，台灣偷走美國半導體產業，更揚言要台灣政府付出「保護費」。學者解析，民主黨總統候選人賀錦麗當選勢必可延續既有拜登政府作風，川普則出了加大對中國管制之外，可能也會針對台積電提出反制措施，讓台灣半導體發展面臨更加複雜挑戰。川普在《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）上提到，台灣偷走了美國的晶片業務，更直言「他們（台灣）想要我們保護他們，他們需要保護，但他們又沒有為了這些保護付錢給我們，你知道嗎？暴民都會要你付錢，對吧？」川普一連串發言也讓台股今天下挫反應，台北股市今（28）日終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真回顧，川普任內針對中國施加關稅，2018年以「中國竊取美國智慧財產權和商業秘密」為由發動「美中貿易戰」，後來導致許多科技廠商離開中國，部分選擇來台灣投資。2020年新冠疫情爆發後，台積電面臨各國廠商大量砍單，隔年爆發車用晶片荒，促使美國拜登政府開始高度重視晶片產業，2022年推動「美國晶片法案」，也在這樣背景下促使台積電到美國亞利桑那州設廠。她分析，如果是賀錦麗當選，那麼可以預期她會延續拜登政府政策，對於中國半導體產業將會持續採打壓政策，並且是聯合盟友共同對抗中國；對於全球半導體業而言就是延續既有態度，期間美國應祭出政策，持續防堵漏洞。針對台灣半導體產業，賀錦麗相當友善，未來可能會比較借助台積電力量，維持2030年完成亞利桑那州廠房建置，「相對來說對台灣半導體的不確定性，當然就是比較沒有那麼高，都是可比較預期。」反觀之下，川普除了會強化各項對中國半導體業的各項管制、加重關稅之外，過去川普政府並沒有「盟友共同抗中」、聯合作戰的傾向，反而可能會半導體供應國也會有反制政策，而是回歸到美國一國的利益為導向，要注意打壓美國同時，是否可能波及台灣。因此，對於台灣半導體就會面臨比較大的不確定性，「當然他的針對性將會比較鎖定在台積電，這也是讓大家會比較憂慮的事」，可能會針對台積電提出反壟斷措施，或是讓亞利桑那廠的補助政策生變，這些都是未來比較需要特別留意的部分。劉佩真總結，台灣勢必要讓美方知道台灣在半導體產業上的不可取代性，以及台積電高階製程對美國企業像是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都相當重要，而為了維持優勢，台積電必須拉大跟競爭對手的差距，這段於台積電來說就是一個相對有利的談判籌碼。