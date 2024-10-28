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淨零碳排政策目標下，循環經濟成爲新興商機，根據調查，台灣每年ESG消費品商機高達近400億元，有超過六成顧客會被永續特色驅動而首購新品。全家迎風創通路之先，打造創新永續循環商模，攜手台灣髮膚保養品牌歐萊德聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品，上市之際即榮獲有「美妝界奧斯卡」之稱的2024法國巴黎全球永續美妝獎。全家與歐萊德所推出的「Bio咖啡萃永續美妝」，全系列由歐萊德綠色低碳工廠生產，產品成分添加Let’s Café咖啡渣萃取菁華，天然植萃配方、100%純素、無動物來源，並獲美國官方USDA Biobased天然永續認證；瓶器則運用可回收材質及100% PCR再生塑料製成，其中洗髮精、沐浴乳瓶器為全家Let’s Café業務用牛奶空瓶回收再製而成。全家總經理薛東都表示，全家透過價值鏈減廢、創新永續良品2大策略尋找轉廢為寶的新解方。由Let’s Café咖啡產業鏈出發，在今年八月起全面展開全台店舖咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收作業，委由專業廠商循環再製為100% PCR再生塑料，每月回收量達100噸，相當於每年可減少1980噸碳排放量。牛奶空瓶的再生塑料，將廣泛運用於全家店舖運營消耗品與自有品牌產品容器上，包含垃圾袋、購物袋、FamiCollection廚房浴室日用品等，此次與歐萊德合作的洗沐新品即為一例，每個Let’s Café業務用牛奶空瓶約可製成5個Bio咖啡萃瓶身。全家陸續與B型企業馳綠國際、綠色潮牌萬秀洗衣店合作，將Let’s café咖啡渣物盡其用，再製成除臭運動襪、盤香及肥皂等各式永續良品，提供顧客更富含意義的消費綠生活。此次「Bio咖啡萃永續美妝」，更透過專業美妝歐萊德的獨家技術，萃取Let’s Café咖啡渣的活性精華與天然油脂，成功將廢棄物轉變為具有經濟價值的綠色產物。歐萊德董事長暨創辦人暨董事長葛望平表示，這是零售產業首次成功實現自身產品的循環經濟。歐萊德與全家便利商店的合作，不僅將永續美妝的高規標準全面融入產品品質與生產運營，更推動了整個供應鏈的綠色轉型。