我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧在影片中表示好友全部都生病了無法到場，讓她感到很開心：「有機會去關心他們。」（圖／眾量級CROWD 臉書）

▲家寧表示好友沒有她想像中的堅強。（圖／眾量級CROWD 臉書）

▲家寧不斷要朋友們「擁抱完整的自己」。（圖／眾量級CROWD 臉書）

情侶YouTuber「眾量級CROWD」中的家寧，在和Andy分手後重新創立新頻道「秘月期POPOO」，還更新了一支1分鐘的短片，不過影片中家寧語無倫次和不自然的手勢，被網友質疑家寧疑似是去上了類似邪教的心靈課程，如今事件鬧得沸沸揚揚，就有粉絲起底她今年3月份曾在「眾量級CROWD」的社群上更新的影片中，就給人一種「傳教感」，不斷洗腦粉絲要接納自己的言論更讓人感到毛骨悚然。影片中，家寧在車上重複講述自己寫了滿滿的演講稿，更表示自己的朋友全部都生病了，所以很多人都無法出席她生日派對，讓她感到很開心：「我覺得很開心的一件事情，我有機會，真正並認真的去關心這些朋友。」更突然有感而發：「你不知道他們人生發生的一些事情，原來他們沒有你想的那麼堅強。」而家寧後續也在派對上用麥克風進行了一場演講，內容不外乎是「擁抱完整的自己，今天的你們無論是怎麼樣，你們都要接納當下的自己」、「持續用你們的閃光點去照亮這個世界。」最後更送出「水晶石」，要在場的友人愛自己：「送大家一個禮物，水晶石，就是擁抱完整的自己。」讓網友都感到背脊發涼。許多粉絲在看完該影片後也表示：「一直強調完整、完整、完整……接受不完美的自己、讓自己變得更完整……一直重複感覺就是在洗腦自己、催眠自己啊…」、「這時候就好不對勁了」、「這真的有點傳教意味了」、「為什麼要一直用正能量去包裝？」、「感覺整個走調都很不『眾量級CROWD』。」