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▲美國共和黨參議員范斯（J.D Vance）。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入最後倒數9天，共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）近日與搭檔川普的選戰策略相同，開始接受Podcast節目訪問，期間范斯就稱台灣在全球晶片生產中扮演關鍵角色，而對烏克蘭的支持並不符合美國核心利益，所以對美國而言「台灣比烏克蘭更加重要」。川普近期除了勤跑造勢活動外，也持續鎖定接受以男性聽眾為主的Podcast節目訪問，而川普的搭檔范斯也在近日於美國單口喜劇演員提姆狄龍主持的播客節目《提姆狄龍秀》（The Tim Dillon Show）中表示，台灣是全球半導體產業的關鍵，一旦被中國接管，將對美國經濟和安全帶來重大威脅。范斯在節目中被問到美國的外交政策時，他表示儘管俄羅斯從一開始對烏克蘭的侵略就是不應該的，且戰爭導致無辜民眾受害，「但我這種論調有一部分是受到我對烏克蘭的看法所驅使，看看我們手上的牌，烏克蘭對我們而言真的沒有和全球其他地區一樣重要。」他繼續表示，美國現行的外交政策在一定程度上加劇了全球的衝突，並稱美國應該專注於維護世界和平，但對烏克蘭的支持並不符合美國核心利益，他也說先前提到的「其他地區」指的就是台灣，范斯認為美國應聚焦於維護台灣的安全，因為台灣在全球半導體製造方面占有領先地位，是全球經濟成長的驅動力，「如果讓中國人接管台灣，那對我們（美國）來說，真的會很糟糕。」接著范斯話鋒一轉表示，希望中國認知到入侵台灣的代價將會非常龐大且根本不值得，隨後稱川普的政策視中國為競爭對手，但也會善用明智外交手段防治中國入侵台灣，但現在擔心的是若大選共和黨真的取勝了，那麼接下來幾個月，中國會不會做些什麼，「若說美國如今處於最弱的時候，那就是因為拜登在方向盤上睡著了」。范斯自從今年7月被川普選為副總統搭檔後，一直公開反對美國對烏克蘭的援助，甚至多次強調自己「不在乎烏克蘭」。川普近期也頻頻鎖定以年輕男性聽眾為主的Podcast節目，在美國職業摔角退役選手「送葬者」（The Undertaker）播客節目「Six Feet Under」上，重提奧運期間的性別爭議，多次將林郁婷和哈莉芙稱爲「男性運動員」，用男性第三人稱代名詞「he/him」、「那傢伙（that guy）」等說法來稱兩名選手。接著又在知名Podcast節目《羅根體驗》的專訪上大聊台灣晶片產業，川普批評拜登政府以《晶片法案》大力扶植美國半導體產業的做法，也批評長期與美國結盟的台灣，並再次表示「台灣搶走了我們大概100%的晶片生意」，並強調台灣若要美國保護，就應該支付保護費。