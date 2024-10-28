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▲官方還特邀韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲，並且在大螢幕上重溫經典韓劇橋段，給觀眾帶來視覺、聽覺的雙重盛宴。（圖／微博、KBS）

▲有著「OST女王」之稱的實力派唱將白智榮（左）與嗓音獨特、唱腔細膩的「抒情女王」金那英（右），也將隨著《韓劇OST音樂會》一起來台。（圖／baekzyoung、nayoungkeem IG）

近年來韓劇席捲全亞洲，從今年爆紅的《淚之女王》、《背著善宰跑》、《黑暗榮耀》到更早之前的《愛的迫降》、《鬼怪》、《太陽的後裔》都在台灣掀起巨大的風潮。韓國製作公司MOST Contents聽到台灣粉絲的千呼萬喚，準備把原汁原味的韓劇OST搬到台灣，《韓劇OST音樂會》將在今年12月28日登陸台北流行音樂中心，甚至還邀請唱紅經典韓劇金曲的「OST女王」白智榮與「抒情女王」金那英來台，一圓粉絲的期待。在每部影視作品中，配樂與OST都在片中功不可沒，選到合適的音樂，不僅能引領觀眾更深刻投入的與劇中角色感同身受，也能讓作品更上一層樓。《韓劇OST音樂會》將在今年12月28日首度來台，台灣觀眾耳熟能詳的《鬼怪》、《那年，我們的夏天》、《太陽的後裔》等韓劇畫面，將會在舞台上以巨型螢幕播放，此外，官方還特邀韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲，給觀眾帶來視覺、聽覺的雙重盛宴。素有韓劇「OST女王」之稱的實力派唱將白智榮與嗓音獨特、唱腔細膩的「抒情女王」金那英，也將隨著《韓劇OST音樂會》一起來台，現場重現韓劇金曲，準備好用真摯嗓音打動人心。扣人心弦OST原唱獻聲加上韓劇巨幕播映與現場演奏的台韓管弦樂團的演奏，三者合而為一，保證會給入場聽眾帶來最嶄新、最震撼的韓劇觀賞體驗，一起陪伴觀眾重溫當時看劇的美好感動。MOST Contents非常重視首次來台的《韓劇OST音樂會》，雖然目前歌單保密，但也允諾會為台灣觀眾準備驚喜彩蛋。目前門票已開放購買，票價範圍從800至4200不等，詳細售票資訊請上udn售票網與官方粉絲團查詢，喜愛韓劇與OST的觀眾千萬不能錯過這場音樂盛事。