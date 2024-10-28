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去年4月20日上任的台糖董事長楊明州今（28）日確定請辭，將由經濟部國營事業司副司長劉起孝暫時代理。官員表示，因為台糖仍要開臨時董事會，交接日期未定。官員說明，楊明州確實已經年滿68歲，超過65歲門檻，必須每一年討論是否延任董事長，但其實很早以前他就有提出辭呈，希望給新團隊用人空間。楊明州本身具有土木工程專業，1984年入府之後一直負責高雄市工務部門，曾任高雄市長陳菊任內的工務局長、副秘書長、秘書長及副市長，後來也曾擔任高雄市長韓國瑜及陳其邁任內秘書長，也在2020年任過高雄代理市長，長年扎根高雄市政府。前台糖董事長陳昭義回任當時的國營會擔任副主委，經濟部選擇任命沒有經濟部歷練或農業專業的楊明州接任，讓外界備感意外。當時經濟部表示，楊明州被賦予3大任務，分別是確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，以及持續擴建現代化養豬場等，這些都必須借重其多年公務經驗及專業。據悉，楊明州為人低調、沒有什麼董事長官威。他任內會頻繁到台糖各事業部走動，了解各單位業務狀況，任內也有緊盯養豬場改建進度，定期開會確保進度不要再落後。