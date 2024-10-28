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▲金智媛正經敲鐘，粉絲看到笑瘋。（圖／W KOREA YouTube）

▲金智媛的梳子是卡通造型，力讚「超好梳」。（圖／W KOREA YouTube）

韓星金智媛今年因為合作金秀賢主演《淚之女王》人氣三級跳，訪問、活動邀約不斷的她，近日接受時尚雜誌訪問，公開包包私密小物，除了原子筆、茉莉公主梳子，她突然掏出小型冥想鐘來敲，還一本正經的說：「我家還有一個大的。」粉絲看到笑不停：「姐姐真的好有趣！」金智媛想跟粉絲分享最近使用的好物，開箱完原子筆後，接著拿出迷你冥想鐘，並正經表示：「我家裡還有大一點的，今天帶來小的。聽說這能讓身心安定，所以我從小開始用，覺得效果不錯，於是又買了一個大的，這是原本的使用方式。」話一說完突然敲鐘，粉絲笑瘋表示不斷repeat該段，「我真的看到流淚」。她也透露當需要集中精神時，會想要聽比雨大的聲音，「這會讓我感到非常愜意。」金智媛表示沒有工作的話，通常會在家裡躺著，讀劇本、看電影，在家放鬆度過一整天，畫面再度讓粉絲笑瘋說：「想到下雨在家聽雨聲敲鐘的金智媛我就笑了。」金智媛還拿出茉莉公主的梳子，認真介紹實用性，「這把梳子真的很好用，用的時候不會滑動，而且這上面還有非常漂亮的茉莉公主圖案。」超真性情的模樣，再次收穫不少粉絲：「這麼可愛的金智媛ASMR，真是太耀眼了，再加上珠寶，這是我看過的ASMR中，視覺和聽覺上最享受的影片！」、「臉蛋和聲音真的是天才級別」。