我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綾瀨遙在東京影展開幕的星光大道上，展露性感丰采，胸前的事業線傲人。（圖／摘自YouTube）

▲香港名導杜琪峯也是本屆東京影展正式單元的評審之一。（圖／摘自YouTube）

▲趙麗穎（左）與辛芷蕾一起為了新片《喬妍的心事》出席東京影展開幕活動。（圖／摘自YouTube）

第37屆東京影展今（28日）開幕，梁朝偉成為繼鞏俐、張藝謀、陳凱歌、章子怡之後的第5位華人評審團主席，將帶領包括橋本愛、奇雅拉馬斯楚安尼等其他評審一起討論出最後的得獎名單，其中還有曾和他合作過《暗花之殺人條件》的導演杜琪峯，兩人不但一起走上紅地毯，向來被稱為有「社恐」的他，還走到星光大道兩旁替等候多時的影迷簽名，意外的「親民」。至於將日劇裡的魚干女演得活靈活現的綾瀨遙，今年有作品《Route29》入選《Gala Selection》單元，星光大道上的黑色禮服既露肩又秀出「事業線」，性感引起話題。東京影展曾是亞洲最具話題的影展，近年地位雖被鄰近的釜山影展超越，卻還是頗為受到重視。過往東京影展最為人津津樂道的是大師黑澤明的《亂》是首屆開幕片，而到了第10屆的開幕電影，更是當年話題最多、最讓人好奇的《鐵達尼號》，是該片在全世界首度的公開亮相，從東京影展開始寫下傳奇。今年入選正式競賽的影片中，中國男星董子健執導的《我的朋友安德烈》、易烊千璽主演的《小小的我》、在台灣崛起的緬甸裔導演趙德胤前往中國拍攝的電影《喬妍的心事》、香港導演翁子光的新作《爸爸》、張艾嘉主演的本屆金馬獎入圍影片《女兒的女兒》、日本與台灣合製電影《雨中的慾情》都入圍了正式競賽，華人影人很有可能有脫穎而出的機會。影展紅毯上向來是女星爭奇鬥艷的場合，除了綾瀨遙以地主國大牌女星之姿搶走不少注意外，中國兩大話題女星趙麗穎與辛芷蕾，也隨著 《喬妍的心事》和趙德胤一起走上星光大道，也有守候多時的中國影迷關注。本屆東京影展將進行至11月6日閉幕。