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▲家寧近期因為新頻道上不斷洗腦粉絲：「你今天PO了沒？」而掀起風波。（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲陳零九認為未經他人苦，就別輕易勸人善。（圖／Threads）

▲陳零九直言自己了解課程的出發點，但並不認同做法。（圖／Threads）

過去曾和Andy創立情侶頻道「眾量級CROWD」的YouTuber家寧，在和Andy分手後創立了新頻道「秘月期POPOO」，還上傳了1分鐘的短片，但家寧在影片中語無倫次、手勢不自然、不斷看向旁邊的畫面，卻讓不少網友直呼超毛，質疑她去上了疑似邪教的心靈課程，對此歌手陳零九在Threads上發聲，自爆也曾接到參與課程的邀約，更直言：「我自己看完課程內容，是理解這個課程的用意，但我也是不認同這個方法的。」陳零九今（28）日在Threads上發文，對於近期家寧鬧得沸沸揚揚的風波提出見解：「任何工具對到不同人也有不同的功效，很多你認為理所當然的事情，在其他人的人生裡不是那麼一回事，『未經他人苦，莫勸他人善。』可以無法理解，也可以不去接受。」更呼籲網友不要強加自身的人生觀念在別人身上。貼文曝光後掀起討論，陳零九也在留言區中深入回覆，直言：「我覺得加入任何組織或上課程還是信仰，都未必可以離苦得樂。」更坦言自己也曾接到上課的邀約，並表示自己了解過後，認為這項課程會把一個人某程度的打碎，接著模擬你人生可能會遇到的大事件，任何人的醒悟或改變都是因為人生遇到了某些事而接著度過它。」更進一步表示可以理解課程的出發點：「看完課程內容是理解這個課程的用意，但我也是不認同這個方法的。」陳零九更將這個課程比喻為衝浪：「人的一生會遇到無數的浪，那些課程就有點給你強制製造浪潮，接著用他們的方式度過。」不過話鋒一轉，陳零九指出人這麼複雜，遇到事情的反應肯定都不一樣，更感嘆有聽過上完課自殺的、憂鬱更嚴重的：「所以聽說他們拒收精神狀態有問題的人，但也有人因此人生過的更無負擔。」