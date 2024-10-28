我是廣告 請繼續往下閱讀

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）週一（28）晚間公開證實，北韓已經派兵前往俄羅斯參戰，戰場就是已經被烏軍攻入庫斯克邊境地區，烏克蘭還公布一段錄音檔，指一輛載滿北韓士兵的民營卡車被攔了下來。呂特強調俄羅斯請求北韓增援士兵，顯示蒲亭在俄烏戰爭上已陷入困境。根據《華盛頓郵報》、《韓聯社》與《路透社》透露，北約秘書長呂特稍早在布魯塞爾證實北韓派兵前往俄羅斯參戰的消息，他稱俄羅斯與北韓之間的軍事合作不僅會影響印太地區的和平穩定，對歐洲大西洋安全也構成重大威脅，而俄羅斯找來北韓增援，表明俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭戰場上陷入困境，已有超過60萬名俄軍死傷，無外援支撐難以持續侵略。報導指出，由於戰事膠著、各國出現「烏克蘭疲乏」軍援速度漸緩，烏克蘭攻下庫斯克地區後出現後繼無力的情況，八月在當地佔領的土地中，有46%又被俄軍重新奪回，背後原因被認為就是北韓士兵已經進駐​​俄羅斯西部的庫斯克邊境，烏克蘭估計北韓調派1.2萬兵力，已分散到五個軍事訓練場。韓國政府最先向外界公開此消息，並由派駐的代表向北約官員簡報詳細內容，韓國總統尹錫悅也親自向呂特告知北韓出兵協助俄羅斯的情報，韓國國家情報院院長趙太庸向國會報告時稱已有3000名北韓士兵進入俄羅斯，預計至12月可能增加到一萬多人。俄羅斯方面，克里姆林宮此前指責有關北韓軍隊參戰的報導是「假新聞」，但蒲亭在2面對媒體提問時並未直接否認，還表示俄羅斯和北韓的協議安排是「內政事務」，莫斯科方面完全有權決定如何與平壤合作。