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美股本周即將迎來許多重大數據和焦點企業財報，受到週六以色列針對伊朗的報復攻擊，選擇避開石油與核設施的影響，市場對供應緊張的擔憂減弱，油價因此大幅回落，主要指數部分早盤呈現小幅上漲，惟台積電ADR因川普再次指控台灣搶走晶片業、要求台灣繳「保護費」重跌3%。至截稿前，道瓊工業指數上漲335.03點或0.80%；那斯達克綜合指數上漲94.29點或0.51%；標普500指數上漲26.49點或0.46%；費半上漲10.72點或0.21%；台積電ADR下跌3%；輝達跌0.1%。本週美股投資人靜待各項重要數據，其中包含科技巨頭當中Google、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等公司的第三季財報，以及週三預定公布的美國第3季國內生產毛額（GDP）初值及製造業指標、週五預定揭曉的美國9月非農就業數據等。原油市場方面，因以色列針對伊朗的攻擊避開石油設施，市場對供應緊張的擔憂減弱，油價因此大幅回落。截稿前，12月交割的布蘭特原油期貨下跌6.02%，至每桶71.48美元；西德州原油期貨下跌6.31%，至每桶67.26美元。匯市方面，受到日本眾院大選結果執政聯盟自民黨以及公明黨席次大減、首相石破茂辭職呼聲高漲影響，日元兌美元匯率跌至約三個月來最低，刺激日本出口股走高，而分析師則認為，若石破茂最終下台，日元可能持續貶值，但短期內日經指數仍可能受到壓力。個股方面，在對原油供應短缺的擔憂減少下，航空股普遍上揚，其中聯合航空股價上漲超過3%；而川普在全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）一番指控「台灣搶走晶片業」、要台灣繳「保護費」的言論下，台積電ADR於早盤下跌3％；美國麥當勞則在排除四盎司牛肉堡（Quarter Pounder）大腸桿菌事件且宣布恢復販售牛肉堡後，早盤股價上漲 2.26%，麥當勞也將於週二（29）盤前公布第三季財報。