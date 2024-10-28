動植物防疫檢疫署今（28）日表示，近日網路出現「完成任務即可免費參加動物醫事助理課程」訊息，經洽詢訓練課程開課單位，發現並非事實 。防檢署提醒，目前國內通過審核的動物醫事助理認證機構為「中華民國獸醫師公會全國聯合會」，凡欲報名動物醫事助理訓練課程、報考能力檢定測驗及申請動物醫事助理合格證書與識別證等事宜，皆須透過「 動 物 醫 事 助 理 認 證 平 台 」申辦，通過審查的開課單位和課程均可於平台查詢，請有意願參與課程民眾務必先至平台確認課程資訊，以避免權益受損。
防檢署說明，為提升動物醫療人才培訓工作，國內於112年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，目前經農業部認可之動物醫事助理認證機構為全聯會，截至今年10月26日止，已有11個單位向全聯會申請成為訓練課程單位，其中有6個單位已通過全聯會課程審核委員會審核，陸續辦理各類型課程；課程採實體或線上混成教學模式，以增加課程授課彈性。
另全聯會自今年7月1日已正式啟動「動物醫事助理認證平台」，全聯會透過該平台提供開設訓練課程單位進行課程送件與審核，及辦理有意成為動物醫事助理人員之資料登錄、課程報名、能力檢定測驗報考及合格證書與識別證核發等工作，藉以提升動物醫事助理學習歷程管理效率及掌握其培訓動態。
防檢署強調，近年臉書及 LINE 等社群媒體詐騙手法推陳出新，有意投入動物醫事助理行列人員，務必至「動物醫事助理認證平台」查詢合格訓練單位，及向該單位洽詢課程內容，以避免遭受不實訊息影響；亦可於上班時間向全聯會動物醫事助理工作小組進行諮詢 (02-77273710 分機802)，以維護自身權益。
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另全聯會自今年7月1日已正式啟動「動物醫事助理認證平台」，全聯會透過該平台提供開設訓練課程單位進行課程送件與審核，及辦理有意成為動物醫事助理人員之資料登錄、課程報名、能力檢定測驗報考及合格證書與識別證核發等工作，藉以提升動物醫事助理學習歷程管理效率及掌握其培訓動態。
防檢署強調，近年臉書及 LINE 等社群媒體詐騙手法推陳出新，有意投入動物醫事助理行列人員，務必至「動物醫事助理認證平台」查詢合格訓練單位，及向該單位洽詢課程內容，以避免遭受不實訊息影響；亦可於上班時間向全聯會動物醫事助理工作小組進行諮詢 (02-77273710 分機802)，以維護自身權益。