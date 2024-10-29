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▲馬斯克與梅蘭妮亞在麥迪遜花園的川普造勢活動上現身。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬斯克承諾將在11月選舉日前，每天向簽署美國政治行動委員請願書的選民，送出最多100萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選最後階段戰情膠著，身為「鋼鐵川粉」的美國富豪馬斯克助選動作頻頻，不僅多次公開為川普站台，還在關鍵搖擺州祭出每天隨機抽取1名、簽署「支持言論自由和持槍權」請願書的登記選民贈予100萬美元，儘管在收到美國司法部警告後逐漸低調，但費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）已於週一提起訴訟。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克不諱言政治立場，屢次出場美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）造勢活動場合，當地時間週日（27）川普在民主黨鐵票區、紐約市最知名的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會時，馬斯克也與前第一夫人梅蘭妮亞站在「海景第一排」表現支持。然而這位「鋼鐵川粉」為了幫川普搶聲量，成立的超級政治行動委員會（Super PACs）「America PAC」如今卻陷入官司，這是因為該助選組織自10月19日起舉行了「100萬美元抽獎活動」，稱只要在「America PAC」的請願書簽署就會每天隨機抽出一位幸運兒送上100萬美元現金。不僅如此，官網還稱但凡是7大搖擺州（即威斯康辛州、密西根州、賓州、內華達州、喬治亞州、北卡羅萊納州及亞利桑那州）合法居民都能參加這個抽獎活動，而任何已登記選民只要簽署支持憲法第一修正案和第二修正案的聯署信就可獲得100美元作為回報，在賓州介紹其他選民前來簽署則可以多獲得100美元，其他6個搖擺州則可多獲得47美元，此舉立刻遭外界質疑行為有違聯邦及州法規、涉及賄選，同時也吸引了美國司法部的關注。根據《ABC》、《CNN》等外媒報導，美國司法部已於23日向America PAC發出通知，提醒這個行為有違法疑慮問題，若未改正不排除啟動調查，儘管活動在23日已經喊卡，馬斯克也不再高調公佈抽獎新得主，但週一賓州費城地方檢察官，仍正式提告馬斯克與美國政治行動委員會，指控此舉乃涉嫌會選罪嫌，並稱活動是「非法抽獎騙局」。費城地區檢察官克拉斯納在訴訟中，將馬斯克及其「美國政治行動委員會」列為被告，訴訟指控此活動實質上是「非法抽獎」，因為只有「註冊為選民且簽署請願書者」才有資格參加，而根據賓州法律，所有抽獎活動都必須受州監管。訴狀指出，「America PAC 以哄騙的方式誘導費城及其他搖擺州選民，放棄個人資料並作出政治承諾，藉此獲取中獎機會」，而這些行為違反賓州的消費者保護法當中鎖規定「使用模糊或誤導性陳述，導致消費者混淆或誤解」。克拉斯納也在聲明當中表示，檢察官的職責是保護公眾受到不公平貿易行為的侵害，其中就包含非法抽獎行為，檢察官也負責保護公眾在選舉公正性上免受干擾。