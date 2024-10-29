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水星生醫正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」意見書，將積極依規劃時程提出股票上櫃申請。水星生醫目標成為全球3D列印製藥技術委託服務領先公司，自行開發並取得多項國際專利的StackDose新藥開發技術平台，能在短時間之內賦予學名藥新生命。水星生醫說明，目前以全新的B2B委託開發模式鎖定高價值改良型新藥市場，藉由StackDose技術平台提供「受託技術平台藥物開發」、「原料藥供應商委託藥物開發」以及「自行開發」三大技術服務之應用，隨著藥物陸續開發及取得藥證上市銷售，未來授權金及分潤權利金收入可期。水星生醫解釋，藥物開發類型包括複方、速釋、緩釋及定點劑型，目前已與多家藥廠合作，其中開發中的藥物包括：受台灣藥廠委託開發治療成年男性勃起功能障礙（ED）和早發性射精（PE）的複方口溶錠、與新加坡藥商合作開發針對器官移植之免疫抑制劑，以及自行開發Semaglutide（GLP-1藥物）口服錠等，積極搶攻全球逾80億美元的ED和PE治療市場及千億美元的減重藥物市場。水星生醫提到，正式取得科技事業核准函後，啟動IPO計畫，將依規劃時程送件申請上櫃。