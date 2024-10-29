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▲7-11門市限定，太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折逼近半價。（圖／業者提供）

▲7-11在APP發動「萬聖節不買就搗蛋」寄杯活動，多杯組333元。（圖／業者提供）

▲7-11 APP自10月20日至10月31日有國際燕麥日優惠。（圖／手機截圖）

▲7-11至10月31日前，買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯。（圖／業者提供）

▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲全家雙十一優惠開跑，包括甜點、日本起司隨買跨店取優惠。（圖／全家提供）

▲全家雙十一隨買跨點取優惠，茶葉蛋、綠茶特價。（圖／全家提供）

▲全家甜點藍莓大福、海鹽焦糖泡芙買一送一。（圖／全家提供）

▲全家門市推出暖心咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供 、記者整理）

▲購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，則由萊爾富限量免費贈「水豚君造型杯塞」乙個。（圖／萊爾富提供）

超商萬聖節優惠開跑了！雖然康芮颱風挾大雨來攪局，但各大超商優惠咖啡還是不能忘記搶！7-11今（29）日起太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵第2杯只要10元，限時三天必喝；LINE禮物也推出7-11寄杯優惠，包括榛果拿鐵、馥列白拿鐵、精品美式通通買一送一；全家則是悄悄偷跑雙十一，包括牛奶雪糕、冰塊通通都有買一送一。◾太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）◾冷藏甜點48元到55元系列3入114元，6.9折（原價55元、特價38元）◾冷凍媽媽煮藝49元炸烤物系列5入222元，折（原價49元、特價45元）◾emina起司全品項2入222元，9.1折（原價130元、特價111元）◾自有品牌茉莉四季春6入111元，8.5折（原價30元、特價19元）◾自有品牌旨味日式綠6入111元，6.3折（原價30元、特價19元）◾全家茶葉蛋20入222元，8.6折（原價13元、特價12元）◾光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿10入222元，6.5折（原價35元、特價23元）◾藍莓大福買1送1，5折（原價42元、特價21元）◾海鹽焦糖泡芙蛋糕1送1，5折（原價42元、特價21元）◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。