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▲金牛座11月有機會碰到好的投資機會，或者有機會實現過去立下的賺錢目標。（圖／取自Unsplash）

10月進入尾聲了！根據《搜狐星座》專欄指出，4星座將在11月財運大噴發，就如同一條寬闊且奔騰不息的財富之河，源源不斷湧入豐厚的財富，一波接著一波，讓人應接不暇，不僅工作中有獎金入袋，且有機會遇到好的投資機會，整個11月財運、福運雙豐收。11月獅子座王者氣勢上湧，在職場上靠著大膽和聰明，把重要專案完美達成，不僅有獎金入袋，且投資方面有獨到的眼光，能準確知道市場的狀況，在偏財運上也有所收穫。：金牛座平常特別踏實努力，到了11月在工作上的發展越來越好，專業跟團隊合作的精神受到同事認可，很有可能會升職，或是接到重要的項目，雖然業務量變多，但收入自然也就跟著上漲。且11月有機會碰到好的投資機會，或者有機會實現過去立下的賺錢目標，靠著理財的聰明選擇以及運氣，年底前有機會賺到一筆額外收入。射手座天生充滿活力、喜歡冒險，11月將會遇到許多好機會，嘗試新的領域和項目，靠著獨有的創造力和勇氣，可以賺到不少財富，且社交活動中也相當出彩，認識許多能夠幫助自己事業的厲害人物。天蠍座11月在職場上會有大突破，加上過人的直覺，把握住工作中的每一個機會，有機會帶著團隊把重要的專案做成功，有額外的獎金入袋。且11月可能有投資賺錢的機會，精準的投資眼光加上運勢順風順水，年底前有機會朝著買房換車之類的目標大步邁進。